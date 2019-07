Upokojenci bodo poleg pokojnin prejeli še letni dodatek

Najvišji letni dodatek bodo prejeli tisti s pokojnino do 470 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 810 evrov. Prejemniki invalidskega nadomestila v višini do 670 evrov bodo prejeli 237 evrov dodatka, tistim z nadomestilom v višini nad 670 evrov do 810 evrov bo nakazanih 187 evrov dodatka, tistim z nadomestilom nad 810 evrov pa 127 evrov, je povedala direktorica sektorja za nakazovanje pokojnin na pokojninskem zavodu Marjetka Medved Mrvar.