Upokojenci bodo poleg pokojnine za junij prejeli še letni dodatek

Letni dodatek bo prejelo več kot 615.400 upravičencev, od tega skoraj 602.000 upokojencev. Pokojninski zavod bo v juniju za dodatek skupno izplačal dobrih 161 milijonov evrov, so navedli na zavodu.

Na račune prejemnikov pokojnine od 570,01 do 680 evrov bo nakazan dodatek v višini 310 evrov, na račune prejemnikov s pokojnino od 680,01 do 805 evrov 250 evrov, na račune upravičencev s pokojnino od 805,01 do 970 evrov pa 200 evrov dodatka.

Dodatek bo osebam, ki se jim pokojnina po mednarodnih pogodbah izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu in pri katerih osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570 evrov, izplačan v višini 450 evrov.

Za prejemnike invalidskih nadomestil bo dodatek znašal od 140 do 250 evrov.