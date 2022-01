Upokojenci bodo solidarnostni dodatek prejeli 14. januarja

Kot so še pojasnili na Ministrstvu za delo, solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 14. januarja 2022. Izplačila bodo v treh različnih višinah.

Kakšen bo dodatek?

Kot so spomnili na ministrstvu, bo za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini do 523 evrov, solidarnostni dodatek izplačan v višini 300 evrov. Za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 523 in 628 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230 evrov in za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 628 in 732 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130 evrov.