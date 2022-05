Upokojenci in starejši se bodo lahko še eno leto vozili brezplačno

Ministrstvo bo v mesecu poteka veljavnosti vlog in vozovnic za upravičence v povezanih v uradnih evidencah preverilo upravičenost ter avtomatsko podaljšalo pravico do subvencioniranega brezplačnega prevoza. Po preverbi podatkov bo vloga sistemsko podaljšana za eno leto in na kartice upravičencev bo samodejno naložena nova vozovnica, so pojasnili na ministrstvu.

Postopek bo izveden v sistemu integriranega javnega potniškega prometa in bo za upravičence brezplačen.

Ukrep vozovnic za brezplačen medkrajevni prevoz je zaživel z julijem 2020. Do brezplačnega prevoza so upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Upravičeni so tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani.

Od oktobra 2021 je brezplačen prevoz za omenjene skupine v veljavi tudi za ljubljanski in mariborski mestni potniški promet.