Upokojenci, invalidi in vojni veterani brezplačno tudi na mestnih linijah LPP

Ostali upravičenci bodo morali najprej v Potniškem centru LPP oddati vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, ki jo dobijo tam ali na spletni strani. Tisti, ki še nimajo terminske kartice Urbana, bodo slednjo lahko kupili za dva evra, nanjo pa se bo zapisala pravica do brezplačne vozovnice na mestnih linijah LPP. Uporabnikom, ki že imajo Urbano, se bo pravica zapisala na obstoječo kartico.

"Kljub brezplačnemu prevozu je vozovnica veljavna le, če jo uporabnik ob vsakem vstopu na avtobus validira. Če vozovnica ni validirana, je neveljavna in bo potnika kontrolor prvič na to opozoril in jo bo moral validirati, drugič pa lahko sledi strožja sankcija. Upoštevati je namreč treba, da validacija omogoča tudi štetje potovanj," so dodali na LPP.