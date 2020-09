Pomanjkanje brezplačnih vozovnic: upokojenci ponekod ne morejo oddati vlog

V preteklih dneh so številni upokojenci poskušali oddati vlogo za uveljavitev pravice do brezplačnih vozovnic v javnem prometu, vendar so jim na prodajnih mestih povedali, da je kartic zmanjkalo in da vlog ne sprejemajo več. Ponekod upokojence usmerjajo z železniških postaj na avtobusne ali obratno. Na celjski železniški postaji denimo že več kot 14 dni zaradi pomanjkanja kartic ne izdajajo vozovnic. Da jih je zmanjkalo, do tega dne uradno niso sporočili na spletnih straneh infrastrukturnega ministrstva in Slovenskih železnic.

Za pojasnila o pomanjkanju kartic na prodajnih mestih smo se obrnili na ministrstvo za infrastrukturo, kjer so nam sprva povedali le, da sprejemajo vloge, ki so bile poslane po pošti in e-pošti, ter izdajajo kartice s subvencioniranimi brezplačnimi vozovnicami za vse upravičence.