Upokojenci poleg redne pričakujejo še dodatno in izredno uskladitev pokojnin

Kot so poudarili v sindikatu, pokojnine kljub lanski redni uskladitvi v februarju in izplačanim dodatkom v zadnjih dveh mesecih lanskega leta niso dohitele inflacije. Izredna uskladitev januarja 2022 pa se je nanašala na neusklajevanje pokojnin po letu 2010, so pojasnili. Ob tem so navedli podatke Statističnega urada RS, da je lani letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, v Sloveniji znašala 10,8 odstotka. Hkrati pa so se cene hrane in brezalkoholnih pijač na letni ravni dvignile za 19,3 odstotka.

"Utemeljeno lahko rečemo, da so pokojnine nazadovale," je izpostavila predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković. Socialna država mora po njenih besedah poskrbeti za dostojno življenje starostnikov v skladu z ustavo in dokumenti EU. Starejši so se po njenih besedah namreč znašli v težkih razmerah. Zato v sindikatu najprej pričakujejo redno uskladitev pokojnin, ki bo po napovedih okoli petodstotna.