Upokojenci, pozor! Izteka se rok za vložitev zahteve za vdovske pokojnine

Institut zagotovljene vdovske pokojnine so uvedli prav z namenom, da bi zagotovili večjo socialno varnost. "Zlasti starejšim samskim ženskam, ki še vedno predstavljajo eno iz med najbolj ranljivih socialnih skupin prebivalstva. Za to skupino velja, da najpogosteje živijo v enočlanskem gospodinjstvu, hkrati pa prejemajo pokojnine, ki so nižje od praga tveganja revščine," opozarjajo v stranki SD.

31. decembra se izteče rok, do katerega lahko upravičenci vložijo zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine v skladu z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je Državni zbor sprejel 14. decembra lani. A predstavnike društev upokojencev skrbi, da številni upokojenci niti ne vedo za to pravico.

Velika večina starejših samskih upokojenk mora tako za kritje vseh življenjskih stroškov poskrbeti same, ovdovele upokojenke se tako zgolj s svojo pokojnino le stežka preživljajo iz meseca v mesec. Pogosto pa tvegajo tudi padec pod prag revščine in socialno izključenost.

"Dejstvo namreč je, da so v preteklosti ženske pogosteje zapuščale trg dela zaradi skrbi za otroka ali drugega družinskega člana, ki je potreboval celodnevno varstvo ali nego druge osebe. To je za veliko večino žensk imelo negativne posledice na višino njihove plače in karierne priložnosti po njihovi ponovni vrnitvi na trg dela. Ob izpolnitvi pogojev za upokojitev pa je na koncu to vplivalo tudi na višino njihovih pokojnin," pojasnjujejo v SD.

Ker številni starejši ljudje ne sledijo spremembam zakonodaje ali pa so o svojih pravicah zelo slabo informirani, predstavnike upokojencev skrbi, da bi kdo, ki je do zagotovljene vdovske pokojnine upravičen, zamudil rok za vložitev zahtevka za izplačilo. "Vložitev zahteve pred iztekom tega roka pa je za to skupino upokojencev zelo pomembna, saj če zahteve ne bodo vložili do 31.12.2024, do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine ne bodo več upravičeni," poudarjajo v SD.

Poslanca Bojana Marušič in Soniboj Knežak sta na vlado zato naslovila pobudo, da vlada Državnemu zboru čim prej in po nujnem postopku predloži spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero bi črtali ali podaljšali omenjeni rok za vložitev zahteve. Pravita namreč, da ni nobenega utemeljenega razloga za postavljeni rok - 31. december 2024, do katerega morajo upravičenci vložiti zahtevo za izplačilo.