Upokojenci prejeli letni dodatek

Upokojenci bodo skupaj z junijskimi pokojninami na svoje račune prejeli tudi letošnji letni dodatek. Njegova višina je odvisna od zneska pokojnine in znaša od 130 do 440 evrov. Dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil, in sicer v razponu od 130 do 240 evrov.

Dodatek bo skupno dobilo približno 605.100 upravičencev, od tega več kot 590.100 prejemnikov pokojnin in skoraj 15.000 prejemnikov invalidskih nadomestil. Skupni znesek za nakazilo dodatka znaša skoraj 139 milijonov evrov. icon-expand Višina dodatka je odvisna od zneska pokojnine. FOTO: iStock Pokojninski zavod pri obračunu dodatka pri posamezniku poleg seštevka osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oz. seštevka družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih upošteva pokojnino, ki mu jo nakazuje tuj nosilec pokojninskega oz. invalidskega zavarovanja.