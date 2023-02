Upokojenci s Pavlom Ruparjem na čelu znova na shod

V središču Ljubljane bo potekal že drugi protest iniciative Glas upokojencev, na katerega poziva bivši tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar. Stranka SDS se je sicer od protesta distancirala, dejali so namreč, da s protestom nimajo nič in da se bodo na Trgu republike zbrali podporniki več političnih opcij, ki jih druži nezadovoljstvo nad potezami vlade Roberta Goloba. V stranki SDS pa bodo medtem od ministrstva zahtevali pojasnila glede tretje razvojne osi.

"Nihče od vas ni tukaj zato, ker mu je dobro, tukaj smo zato, ker se počutimo opeharjene, pozabljene, zaničevane in ponižane," je na Trgu republike že mesec dni nazaj vpil Pavel Rupar, skupaj s protagonisti prvega upokojenskega shoda, od katerega so se v Zvezi društev upokojencev Slovenije distancirali. PREBERI ŠE ZDUS se distancira od protestnega shoda: Gre za osebni interes posameznikov Tudi tokrat ne bo očitno nič drugače, saj naj bi nekdanji poslanec SDS od vlade zahteval takojšnje, tudi do 20-odstotno zvišanje pokojnin. Simpatizerji SDS pa se od organizacije shoda odmikajo, vendar nimajo zadržkov povedati, da so se aktivirali na novi fronti, tokrat v zvezi z večno pregovorno koroško temo – tretjo razvojno osjo. Že kmalu bodo od ministrstva zahtevali pojasnila na pristojnem parlamentarnem odboru. "Treba je razumeti, da so se v vseh teh letih obljube kar naprej kopičile, in v prejšnjem tednu smo pač slišali, da bo prihajalo do zamud," je pojasnila Alenka Helbl, poslanska SDS. icon-expand Protest upokojencev FOTO: Bobo Oster pa je bil Jani Prednik, vodja poslancev SD, ki je dejal, da "sedaj protestirajo, se pojavljajo na gradbiščih, ko pa je bilo treba pri zakonu o poroštvu, ki je bil pogoj, da se začne gradnja tretje razvojne osi, pa ta stranka s 26 poslanci tega zakona ni podprla". Težave se očitno kopičijo pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ter odkupih zemljišč. "Projekt je v teku, se gradi, v tem trenutku ne znam pojasniti, ali prihaja do zamika v časovnici, ker tega ne znajo pojasniti niti ministrica niti predsednik uprave Darsa." PREBERI ŠE Tretja razvojna os: hitre ceste do leta 2027, kot je bilo načrtovano, ne bo Prejšnji teden je sicer Alenka Bratušek potrdila, da se gradnja severnega dela, na katerem so doslej od vseh dokončali samo sklop Gaberke, zamika, novo časovnico pa je napovedala za mesec april.