Upokojenci s pokojnino nižjo od 510 evrov bodo dobili 300 evrov dodatka

Vlada z novim zakonom predlaga izplačilo posebnega dodatka najbolj ranljivim skupinam, je na novinarski konferenci povedal finančni minister Andrej Šircelj. Do njega bodo upravičeni upokojenci s pokojnino nižjo od 510 evrov, pa tudi kmetje z dohodki pod 591,2 evra (stari nad 65 let), ki niso prejemniki pokojnin. Podaljšala se bo tudi veljavnost turističnih bonov, in sicer do 20. junija 2022.

Na vladni novinarski konferenci je poleg zdravstvenega mninistra Janeza Poklukarja nastopil tudi minister za finance Andrej Šircelj. Napovedal je, da se bo najbolj ranljivim skupinam izplačal nov solidarnostni dodatek. "Tistim s pokojnino do 510 evrov se izplača dodatek v višini 300 evrov," je dejal. Prav tako je napovedal podaljšanje roka turističnim bonom, in sicer bo njihova veljavnost po novem do 20. junija 2022. Po njegovih besedah bo vlada z novim interventnim zakonom omogočila tudi povrnitev stroškov za hitre teste v gospodarstvu. "V preteklih dneh je veliko govora o investicijah. Gospodarski položaj s tem zakonom spodbujamo z dodatnimi investicijami," je dejal Šircelj. Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in znaša 60 evrov na delavca. Zaradi izboljšanja socialnega položaja pa solidarnostni dodatek prejmejo še kmetje z dohodki pod 591,2 evra (stari nad 65 let), ki niso prejemniki pokojnin, je napovedal Šircel.