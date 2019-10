Upokojenci se bodo od julija dalje z javnim prevozom vozili brezplačno. Pa ne samo oni

Poslanci so v torek soglasno s 75 glasovi potrdili novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za upokojence. Na predlog SMC, SDS, NSi, SNS so poslanci z dopolnilom brezplačni prevoz omogočili tudi vojnim veteranom.

Novela zakona bo omogočila brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu študentom invalidom in registriranim športnikom, mladi registrirani in kategorizirani športniki s statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme.

Z dopolnilom v prvi obravnavi je bila dodana tudi pravica do brezplačnega javnega prevoza za vse invalide z evropsko kartico invalida in že omenjeni brezplačen javni prevoz za vse upokojence.

Poslanci so na predlog SMC, SDS, NSi in SNS potrdili še dopolnilo, s katerim bodo brezplačen javni prevoz omogočili vojnim veteranom. Kot je pojasnil Igor Zorčič(SMC), bodo ti do brezplačnega prevoza upravičeni pod enakimi pogoji kot imetniki invalidske kartice, torej če ne bodo zaposleni, ne bodo opravljali samostojne registrirane dejavnosti, ne bodo poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.