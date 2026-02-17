Upokojenci veseli dviga pokojnin, a ob tem: 'Ni dovolj. Višje so tudi cene'

Diplomirana ekonomistka Karmen Juren se je minulo poletje po 46 letih dela upokojila. Prvih šest mesecev njene upokojitve je minilo lepo in polno. "Najprej dopust, potem prenova stanovanja, potem odhod na Japonsko, kjer živi moj sin z družino. Ravno je dobil otroka, tako da sem šla malo pomagati," pravi.
Po vrnitvi domov se je razveselila novice o 4,2-odstotnem dvigu pokojnin. Vesela je vsakega dviga, pravi.
A mnenja o tem, ali je dvig zadosten, se med upokojenci razlikujejo. "Cene so se dvignile in vse drugo tudi. V enem mesecu je šlo za 50 odstotkov gor," pravi Mijo Blažić, ki izpostavlja tudi cene hrane: "Če gledamo samo v zadnjem mesecu, koliko je šla gor samo cena mesa ali pa kruha."
Pokojnina Blažića, ki se je upokojil po 40 letih dela v Litostroju, na montaži turbin, sicer znaša približno 1000 evrov. Ker imata z ženo lastno stanovanje in dve pokojnini, iz meseca v mesec živita normalno, pravi.
Dvig pokojnin medtem pozdravlja tudi Rok Fink, argentinski upokojenec, slovenskih korenin. "Sem upokojen, ampak kljub temu moram še naprej delati. S pokojnino namreč ne prideš nikamor. In nimam minimalne, skoraj trikrat minimalno," pravi.
Kar nanese dobrih 600 evrov mesečno. Kruh zato služi še kot taksist, pojasnjuje Fink in dodaja, da so v Argentini upokojenci lahko polno zaposleni.
Višina povprečne pokojnine se sicer v Sloveniji močno razlikuje tudi po regijah, kažejo podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Najnižje povprečne - nekaj več kot 850 evrov mesečno - znašajo v Pomurju, najvišje - nad 1000 evri - pa prejemajo upokojenci v osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški regiji.
