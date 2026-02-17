Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Upokojenci veseli dviga pokojnin, a ob tem: 'Ni dovolj. Višje so tudi cene'

Ljubljana, 17. 02. 2026 19.55 pred 44 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Danica Jovanović
Upokojenec v trgovini

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sklenil, da se bodo z redno februarsko uskladitvijo pokojnine zvišale za 4,2 odstotka. In kaj o dvigu pravijo upokojenci? Jasni so, da je vsak dvig dobrodošel, vendar pa opozarjajo, da to še zdaleč ni dovolj glede na cene v trgovini.

Diplomirana ekonomistka Karmen Juren se je minulo poletje po 46 letih dela upokojila. Prvih šest mesecev njene upokojitve je minilo lepo in polno. "Najprej dopust, potem prenova stanovanja, potem odhod na Japonsko, kjer živi moj sin z družino. Ravno je dobil otroka, tako da sem šla malo pomagati," pravi.

Po vrnitvi domov se je razveselila novice o 4,2-odstotnem dvigu pokojnin. Vesela je vsakega dviga, pravi.

A mnenja o tem, ali je dvig zadosten, se med upokojenci razlikujejo. "Cene so se dvignile in vse drugo tudi. V enem mesecu je šlo za 50 odstotkov gor," pravi Mijo Blažić, ki izpostavlja tudi cene hrane: "Če gledamo samo v zadnjem mesecu, koliko je šla gor samo cena mesa ali pa kruha."

Pokojnina Blažića, ki se je upokojil po 40 letih dela v Litostroju, na montaži turbin, sicer znaša približno 1000 evrov. Ker imata z ženo lastno stanovanje in dve pokojnini, iz meseca v mesec živita normalno, pravi.

Dvig pokojnin medtem pozdravlja tudi Rok Fink, argentinski upokojenec, slovenskih korenin. "Sem upokojen, ampak kljub temu moram še naprej delati. S pokojnino namreč ne prideš nikamor. In nimam minimalne, skoraj trikrat minimalno," pravi.

Preberi še Pokojnine se bodo zvišale za 4,2 odstotka

Kar nanese dobrih 600 evrov mesečno. Kruh zato služi še kot taksist, pojasnjuje Fink in dodaja, da so v Argentini upokojenci lahko polno zaposleni.

Višina povprečne pokojnine se sicer v Sloveniji močno razlikuje tudi po regijah, kažejo podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Najnižje povprečne - nekaj več kot 850 evrov mesečno - znašajo v Pomurju, najvišje - nad 1000 evri - pa prejemajo upokojenci v osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški regiji.

pokojnine upokojenci dvig

Razpisali predobravnavani narok za Hoxhaja

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
17. 02. 2026 20.38
Predvolilni bombončki vmes pa dvigujejo cene i n davke. Golobizem
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
17. 02. 2026 20.33
Tako upokojenci ne dajte se nategnit perjatemu bleferji in njegovim patetični predvolilni bonboncom! To je sam pesek v oči, v resnici mu dol blenka za vas!
Odgovori
+1
3 2
peresni
17. 02. 2026 20.33
Če vam JJ ne bi vzel 25%pokojnine, bi bilo malo bolje. Še enkrat ga volite, da vas dokončno pokoplje
Odgovori
-2
2 4
zibertmi
17. 02. 2026 20.27
če smo leta 2012 preživeli,ko nam je janša zamrznil usklajevanje,kar je naneslo 8.5% bomo tudi tole.pa še božičnica pride v novembru,če je janša ne ukine,če zavlada,mediji mnogo delajo na tem,potem jih bo pazavrgrl kot ponošene spodnjice,kot je storil s pučnikom,desusem,smc sns itd
Odgovori
-2
2 4
Kucel
17. 02. 2026 20.24
Cene so višje samo za upokojence ali tudi za delavce ?
Odgovori
+5
5 0
natas999
17. 02. 2026 20.23
hvala za domino dvig
Odgovori
+2
3 1
devlon
17. 02. 2026 20.20
kako naj sinupokojenec kupi garsonjero v Lj..ce so 300k?
Odgovori
+4
4 0
Brbre
17. 02. 2026 20.14
Zadovoljni so lahko tisti z 1.500,00 € in več. Ostali pa?
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
17. 02. 2026 20.14
če bi javnim in državnim birokratom dvignili plače za 4.2 % na leto bi od veselja prebili stropove....:-)
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
17. 02. 2026 20.12
Dražijo se predvsem osnovni življenjski stroški. Za skoraj vsa zdravila je potrebno že doplačat. Na pregled ne prideš več, če ne greš samoplačniško. Dvig plač predvsem višje plačanih je prineslo tista dva procenta razlike. Vsi ostali bomo pa živeli slabše. Padamo po lestvici konkurenčnosti, uspešnosti, pravne države in tu ni čarobne paličice. Pa naj svizec to zavije kakor hoče.
Odgovori
+6
6 0
Seemore
17. 02. 2026 20.40
Se strinjam, točno tako
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
17. 02. 2026 20.10
Se bo kdaj moda vskladil vetranski dodatek ?
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 02. 2026 20.09
Realna vrednost, kot razmerje prihodkov in odhodkov ???
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
17. 02. 2026 20.05
Kako so lahko upokojenci zadovoljni z takim dvigom pokojnin mi tudi ni jasno.Očitno se ne zavedajo,da so to samo predvolilni bonbončki saj so jim sramotno zvišali pokojnine za toliko,da si z tem dvigom treh eurov ne morejo kupiti niti kolača kruha.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534