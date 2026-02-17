Upokojenci veseli dviga pokojnin, a ob tem: 'Ni dovolj. Višje so tudi cene'

Diplomirana ekonomistka Karmen Juren se je minulo poletje po 46 letih dela upokojila. Prvih šest mesecev njene upokojitve je minilo lepo in polno. "Najprej dopust, potem prenova stanovanja, potem odhod na Japonsko, kjer živi moj sin z družino. Ravno je dobil otroka, tako da sem šla malo pomagati," pravi.

Po vrnitvi domov se je razveselila novice o 4,2-odstotnem dvigu pokojnin. Vesela je vsakega dviga, pravi.

A mnenja o tem, ali je dvig zadosten, se med upokojenci razlikujejo. "Cene so se dvignile in vse drugo tudi. V enem mesecu je šlo za 50 odstotkov gor," pravi Mijo Blažić, ki izpostavlja tudi cene hrane: "Če gledamo samo v zadnjem mesecu, koliko je šla gor samo cena mesa ali pa kruha."

Pokojnina Blažića, ki se je upokojil po 40 letih dela v Litostroju, na montaži turbin, sicer znaša približno 1000 evrov. Ker imata z ženo lastno stanovanje in dve pokojnini, iz meseca v mesec živita normalno, pravi.

Dvig pokojnin medtem pozdravlja tudi Rok Fink, argentinski upokojenec, slovenskih korenin. "Sem upokojen, ampak kljub temu moram še naprej delati. S pokojnino namreč ne prideš nikamor. In nimam minimalne, skoraj trikrat minimalno," pravi.