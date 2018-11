Upokojene sestre na pomoč šempetrski bolnišnici

Na seji sveta zavoda je direktor bolnišnice Stanislav Rijavecpovedal tudi, da je zaposlil dva namestnika, ki bosta skrbela za tehnično in pravno službo. Ponoviti bodo morali razpis za štiri predstojnike oddelkov, ki jih po prvem niso našli. Iskali pa bodo tudi novo glavno medicinsko sestro, saj je dosedanja Klara Bavčar odstopila.

Zahteve sindikata Fides, naj zaradi odpadlih operacij odstopi strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler, predsednica sveta zavoda bolnišnice Anita Manfreda ni želela komentirati, saj je bila o njej seznanjena le prek medijev. Savnik Winklerjeva pa je poudarila, da je bilo obračunavanje v javnosti zaradi odpadlih operacij nepotrebno in bi zadevo lahko uredili znotraj zavoda.

Podobnega mnenja je bil tudi vodja sindikata medicinskih sester Florence - Pergam v šempetrski bolnišnici Klemen Šuligoj. "Nekateri smo imeli bolj občutek, da posamezni ljudje niso zadovoljni ali z imenovanjem nekaterih predstojnikov ali pa se je želelo pridobiti kakšne osebne interese," je dejal.

Šuligoj je poudaril še, da je negovalnega kadra tako v šempetrski bolnišnici kot v celotni državi premalo. Ministrove številke o številu zaposlenih v zdravstveni negi sicer držijo, vendar so se potrebe po tovrstnem kadru zaradi številnih novih dejavnosti povečale bolj od razpoložljivih strokovnih kadrov.

Savnik Winklerjeva je povedala še, da se skrajšujejo tudi čakalne dobe na tistih oddelkih, kjer so bile najdaljše. Izpostavila je oddelek endokrinologije, kjer so bili zaposleni zaradi pridobitve novih aparatur mesec dni na šolanju, zato so čakalne dobe za prvi pregled tam trenutno kar okrog 270 dni.

Rijavec pa je po seji povedal še, da je problematično predvsem to, da se je izguba bolnišnice glede na lansko primerljivo obdobje še povečala: "Stanje je zaskrbljujoče, izguba je večja predvsem zaradi plačila ene pogodbene kazni v višini 400.000 evrov. Izguba znaša okrog 4,8 milijona evrov, planirana je bila okrog tri milijone evrov."

Bolnišnica bo zato poskušala iskati notranje rezerve, za pomoč bodo zaprosili tudi ministrstvo za zdravje, vendar se vsega po direktorjevih besedah "ne da narediti čez noč".