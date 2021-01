Upokojevanje starejših delavcev: sindikati pozivajo k oceni diskriminatornosti

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so na zagovornika načela enakosti Miho Lobnika in na varuha človekovih pravic Petra Svetino danes naslovile poziv k oceni diskriminatornosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 (PKP 7). Določbi sta po njihovem mnenju diskriminatorni in ustavno sporni.

Državni zbor je preteklo sredo, 30. decembra 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUPOPDVE) , ki poleg ukrepov za omilitev posledic epidemije zajema tudi določbi, ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o javnih uslužbencih in – tako navajajo sindikati – nimata povezave z epidemijo. ZIUPOPDVE v 21. in 22. členu uvaja nov odpovedni razlog (vezano na 89. člen ZDR-1 in 156. člen ZJU), ki omogoča odpuščanje starejših delavcev brez navedbe utemeljenega razloga, ko ti izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, torej pri doseženi starosti 60 let in 40 letih pokojninske dobe oziroma pri starosti 65 let in dopolnjenih najmanj 15 letih zavarovalne dobe.

V sindikalnih centralah menijo, da takšen predlog oziroma določbi ne predstavljata le zniževanja pravic in ogrožanja socialne varnosti starejših delavcev, temveč sta tudi ustavno sporni, posegata v svobodo delavca do dela in pomenita diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine starosti.

"Zaskrbljujoče je, da se bodo delavke in delavci prisiljeni upokojevati tudi s krajšo pokojninsko dobo (manj kot 40 let pokojninske dobe pri starosti 65 let), kar prinaša nižje odmerne odstotke in s tem nižje pokojnine ter vodi v revščino v tretjem življenjskem obdobju," so zapisali v skupnem pozivu, ki so ga posredovali tudi medijem.

Prav tako sta določbi po njihovih navedbah v nasprotju s Konvencijo Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki določa, da delovno razmerje delavca ne preneha, če za to ni resnega razloga v zvezi s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali v zvezi z operativnimi potrebami delodajalca. "Nenazadnje sta določbi tudi v nasprotju z demografskimi projekcijami za Slovenijo in predstavljata dodatno grožnjo vzdržnosti pokojninskega sistema," so navedli.

"V podpisanih sindikalnih centralah vas pozivamo, da v skladu s svojimi pristojnostmi opravite presojo diskriminatornosti omenjenih dveh določb ter skladno s svojimi pristojnostmi ukrepate. Hkrati predlagamo, da zadevo obravnavate prednostno," so ob tem še pozvali zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic.

Pod poziv so se podpisali predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen, predsednica KNSS-Neodvisnost Evelin Vesenjak, predsednik Slovenske zveza sindikatov Alternativa Zdenko Lorber in predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost Albert Pavlič.

*(Oba poziva sindikatov glede upokojevanja najdete v priponkah spodaj.)