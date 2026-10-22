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Upokojitev v začetku leta 2027 bo ugodnejša kot konec letošnjega leta

Ljubljana, 22. 10. 2026 15.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Pokojnina

Upokojitev v začetku leta 2027 bo na podlagi do zdaj znanih podatkov predvidoma ugodnejša kot konec letošnjega leta. Kolikšna bo razlika v pokojnini med upokojitvijo v teh dveh obdobjih, bo znano, ko bodo sredi februarja objavljeni končni podatki o rasti povprečne neto plače za letos, so navedli na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Formula, po kateri izračunajo, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu. Pokojnine so se letos skupno uskladile za 5,24 odstotka, medtem ko je rast povprečne neto plače v prvih osmih mesecih letošnjega leta znašala 6,4 odstotka.

Na podlagi razpoložljivih podatkov generalni direktor zavoda Marijan Papež tako po navedbah Zpiza ocenjuje, da bo upokojitev v začetku leta 2027 ugodnejša kot konec letošnjega leta.

Po zadnjih statističnih podatkih Zpiza, ki so za september, je prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, približno 660.300.

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