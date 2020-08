Upor poslancev DeSUS vse močnejši: 'Aleksandra Pivec ne more biti več predsednica'

"Ponudila sem svojo nezaupnico in glasovanje o njej, na način, ki je legitimen in izpolnjuje demokratičnost izbire, spoštovanje zakonodaje in dostojanstva,"nam odgovarjaAleksandra Pivec, ki vztraja, da jo lahko stranka razreši le na izrednem kongresu enkrat do konca leta, ne pa svet stranke prihodnji torek. Čeprav ji v tem pritrjuje pravno mnenje Inštituta za ustavno pravo, pa je Gantar danes pridobil mnenje profesorja Rajka Pirnata, ki nasprotno dopušča glasovanje o nezaupnici svetu stranke. Pri tem je pomembno spomniti, da je svet stranke pred dvema letoma, ko je DeSUS za las prestopil parlament, že odločal o zaupnici prejšnjemu predsedniku Karlu Ejravcu, ki je jo takrat prejel.

Takrat nihče ni govoril, da bi svet ravnal nezakonito. Gre le za poskus zavlačevanja in oklepanja položaja, so enotno prepričani njeni poslanci. "Aleksandra Pivec je kot predsednica DeSUS-a za poslansko skupino pasé, ona ne more biti več predsednica," jasno sporoča Ivan Hršak. Z njim se strinja tudi njegov poslanski kolega Jurij Lep: "Ne bomo sodelovali z vodstvom, to je logično. Vsaka drugačna možnost bi bila neresna z naše strani."

"Kot sem izjavil, Aleksandra Pivec ne razume politike. Poti nazaj ni. Poslanska skupina se noče več pogovarjati z njo in nanjo sploh ne računamo več," je bil za Delo oster Franc Jurša, Robert Polnar pa nam je odgovoril, da se s Pivčevo ne misli ukvarjati in da si takšne pozornosti, ne po političnem formatu ne občečloveških kvalitetah po njegovo ne zasluži.

Medtem ko Hršak trdi, da Pivčeva poslancem na sestanku, ki je potekal 10. avgusta, ni pokazala niti enega samega računa ali dokazila, pa je njihova predsednica zatrdila sledeče:"Tudi po zaključku sestanka so mi vso to dokumentacijo, ki sem jim dala v pisni obliki, vrnili, za kar pač smatram, da jih ti dokazi očitno niti niso zanimali."Hršak pa je nad ravnanjem in odgovorom Pivčeve zgrožen: "Zlagala se je, res niti enega računa ni bilo notri, imam še zdaj gor en izvod v svojem predalu, tako da ne moreš verjeti, no."

Že jutri ji po treh nezaupnicah strankarskih pokrajinskih odborov grozita še dve, in sicer na Dolenjskem in v Pomurju, medtem ko so v Podravju in na Koroškem, kjer so zasedali danes, do prve dame DeSUS-a bolj spravljivi. "Juha se nikoli ne poje tako vroča, kot se skuha," sporoča Peter Pungartnik."Bili smo enotni, da ne dajemo vrednostnih sodb za nobenega posameznika v stranki DeSUS, ker imamo v državi oz. družbi ustrezne ustanove, ki morajo opraviti svoje delo," pa je za STA povedal po seji.

Na njej so člani pokrajinskega odbora podprli sklic izrednega kongresa, na katerem bo Pivčeva ponudila glasovanje o zaupnici, do konca leta. "Bili smo tudi enotnega mnenja, da je za stranko in člane trenutno izjemno težko obdobje, ko smo na udaru medijev in ostalih strank, najbolj nas pa skrbi, da imamo očitno znotraj stranke posameznike, ki k temu prispevajo," je še dodal Pungartnik.

V KPK medtem sporočajo, da bo njihov senat o uvedbi preiskave v povezavi z javno zasebnimi izleti Pivčeve na Kras in Izolo odločal prihodnji teden.