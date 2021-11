Upor poštarjev: pri vročanju pošiljk nočejo preverjati pogoja PCT

V omenjenem sindikatu so namreč že marca opozarjali na nezadovoljstvo strank s pogodbenimi izvajalci, svet delavcev Pošte pa je takrat tudi podal prijavo na inšpektorat za delo, a njihove ugotovitve še vedno čakajo.

Zanima jih, zakaj inšpekcijski postopek traja toliko časa. "Očitno so vse prijave in celo kršitve zakonov sprejemljive, razen v primerih, ko politika pritisne na inšpektorje. To vidimo sedaj pri preverjanju spoštovanja odlokov in to smo videli pred leti v primerih podizvajalcev v Luki Koper. Enaka obravnava na Pošti Slovenije je očitno drugotnega pomena," pravijo v sindikatu.

Ob tem ugotavljajo, da je glede implementacije PCT-pogoja trenutno za inšpektorje na prvem mestu pravna formalnost oziroma izpolnjen PCT in ne varnost ter zdravje delavcev. Glede na predpise za zajezitve epidemije je namreč z vidika delodajalca dovolj samotestiranje, na terenu pa lahko po navodilih inšpektorjev stranke od pismonoš zahtevajo pogoj hitrega antigenskega testa.

V sindikatu priznavajo, da delavci v praksi odklanjajo in kršijo odlok vlade, ki od njih zahteva, da bi morali pri vročanju priporočenih in paketnih pošiljk pri strankah preverjati, ali izpolnjujejo PCT-pogoj. Ker bi to bistveno podaljšalo njihov delovni čas, ki se konča, ko opravijo dostavo vseh pošiljk, tega ne počnejo.

Sindikat poštnih delavcev prevzema vso odgovornost za to odločitev in bodo delavcem nudili potrebno pravno zaščito, enako pa pričakujejo od drugega reprezentativnega sindikata. Pri tem poudarjajo, da se zavedajo resnosti epidemije, saj so doslej v dialogu z delodajalcem uveljavljali številne preventivne ukrepe.

Od delodajalca so tudi zahtevali, da organizira preverjanje pogoja PCT pred vhodi na pošte, saj je nesmiselno, da to opravljajo zaposleni na okencu, ko je stranka že vstopila na pošto.

Kot so še zapisali, pričakujejo, da bo vnema inšpektorata, kakršno izkazuje pri preverjanju odlokov, ki so nastali čez noč, obveljala tudi pri preverjanju pravic vseh delavcev, ki veljajo že več kot 20 let.