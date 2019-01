Upor zaposlenih: Z ministrom Prešičkom ne moremo sodelovati

Sindikat zaposlenih na ministrstvu od Šarca želi, da ministra zamenja in jim zagotovi "dostojne delovne razmere".

Zaposleni pravijo, da je minister v njihovih očeh izgubil še zadnjo kredibilnost, potem ko so se dogovorili za sestanek, kjer bi se minister in zaposleni soočili glede očitkov o nedopustnem odnosu ministra do nekaterih sodelavcev, a je minister vseeno "vsem medijem, ki so ga povabili, pojasnjeval razmere na ministrstvu in izrecno zanikal neprimerne odnose z nekaterimi sodelavci, ki mu jih očitajo in o čemer so se želeli pogovoriti".

"Kako naj razrešimo medsebojne odnose, če minister v javnosti najprej več dni razširja prepričanje, da so očitki sodelavcev neresnični, da se očitana dejanja sploh niso pripetila? O čem naj bi potem s sodelavci sploh razpravljali?" se sprašujejo v pismu.

Prav tako so prepričani, da se je v enem od nastopov izkazalo, da "minister ne razume pojma človekovega dostojanstva, saj meni, da sodelavce lahko trpinči, če za to obstaja razlog". Sindikat zato meni, da človek s takšnim osebnostnim profilom ni primeren za opravljanje javnih funkcij.