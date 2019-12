Uporaba navadne smreke iz lokalnega gozda je naravi najbolj prijazna

Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije, pri katerem lastniki gozdov dobijo nalepke skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Do 25 nalepk dobijo brezplačno, za večje število nalepk pa morajo odšteti po 27 centov na nalepko. Najpogosteje se za okrasna drevesca pridobiva smreko, redkeje jelko in bor.

Brez nalepk so na tržišču lahko okrasna drevesca iz uvoza, okrasna drevesca v lončkih ter drevesca tistih drevesnih vrst, ki v slovenskih gozdovih niso domača, kot so denimo kavkaške jelke in srebrne oziroma bodeče smreke. Prodajalci drevesc morajo imeti pri sebi ustrezen dokument, ki dokazuje izvor drevesc, za drevesca, pridobljena v gozdu, je to odločba za pridobivanje okrasnih dreves, ki jo izda zavod za gozdove.

Tuja okrasna drevesa so grožnja slovenskim gozdovom