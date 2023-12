'Uporaba umetne inteligence je v številnih poklicih skoraj nujna'

Marko Grobelnik , čigar ime zasledimo na številnih seznamih strokovnih skupin v svetu umetne inteligence (UI), je prepričan, da so spremembe, ki jih prinaša umetna inteligenca, neizogibne in da je naša sedanjost že močno prepletena z njimi. "Smo na točki, kjer je umetna inteligenca že globoko ukoreninjena v našem vsakdanu, a hkrati smo na robu velikih sprememb, ki bodo spremenile igro."

Po svetu se v političnih in nevladnih središčih vrstijo pobude po zakonskem omejevanju UI, kjer je Evropska unija še pred volitvami pohitela in sprejela zakon oziroma 'AI Act'. Toda kako regulirati nekaj, kar se (pre)hitro spreminja in omogoča poigravanje s človeško vrsto? "Regulacija je kot dvostranski meč: lahko spodbuja ali zavira inovacije, a je nujna za nadzor nad nečim tako močnim, kot je UI," razmišlja. Ta trenutek se zdi, da je EU na pravi poti, da ustvari zakonodajni okvir, ki je vsaj za kakšno leto odporen na tehnološki napredek, a hkrati opozarja na določene paradokse tehnologije. "Deluje fantastično, a nihče ne razume popolnoma, zakaj." K temu sodijo tudi halucinacije ali napačne interpretacije, ki so za zdaj neizogiben stranski produkt.

Pri McKinseyu so na 63 primerih delovnih mest ocenili, da bo generativna umetna inteligenca ustvarila med 2,6 in 4,4 bilijona dolarjev dodane vrednosti letno. Za primerjavo, celoten BDP Združenega kraljestva je leta 2021 znašal 3,1 bilijona dolarjev. Področja dela, ki že doživljajo korenite spremembe, so poslovanje s strankami, trženje in prodaja, razvoj programske opreme ter raziskave in razvoj. Polovico današnjih delovnih aktivnosti, ne pa nujno tudi delovnih mest, bo med letoma 2030 in 2060 avtomatiziranih. Po eni strani prinaša učinkovitost in inovacije, po drugi strani pa predstavlja grožnjo tradicionalnim delovnim mestom. "Kot atomska bomba, majhna, a z ogromnimi posledicami."

Vendar ostaja optimističen in verjame, da človeštvo ne bo dovolilo, da bi ga tehnologija zamenjala. "Ohraniti moramo svoje miselno jedro, svojo ustvarjalnost, ki je nekaj, kar UI vsaj zaenkrat še ne more replicirati." Pogled v prihodnost, ki ga ponuja Grobelnik, ni ne črno-bel ne enoznačen. "Čez eno leto bomo še vedno tu, kjer smo zdaj, a kdo ve, kaj bo prinesla naslednja petletka." Ustvarjanje celih filmov je že skoraj na dosegu roke, številna zagonska podjetja, ki so jahala na valu generativne UI, kot je ChatGPT, se umikajo gigantom, kot sta Microsoft ali Google. Smo na začetku nove dobe, a za zdaj ima človeštvo še v rokah škarje in platno.