Do 21. junija je Policija ugotovila že 22.376 kršitev neuporabe varnostnih pasov. "Posebej zaskrbljujoče pa je, da je kar 2.407 kršitev povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih," opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, kjer dodajajo, da so otroci bolj izpostavljeni in že ob lažjih trkih lahko utrpijo hujše posledice. Poudarjajo še, da uporaba varnostnega pasu tveganje za smrt zmanjša kar za polovico. Se pripenjate? Se znate pravilno pripeti?

Poročali smo o hudi prometni nesreči na gorenjski avtocesti, v kateri sta umrli dve osebi. Sopotnik je ob trku v varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči, zletel na nasprotno smerno vozišče, okoliščine pa kažejo na to, da ni bil pripet z varnostnim pasom. Na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da je zavedanje o nujnosti uporabe varnostnega pasu prenizko.

Uporaba varnostnega pasu je predpisan in nujni sestavni del varne vožnje. "Dokazano rešuje življenja," poudarjajo na AVP in pojasnjujejo, da bi se z močjo rok in nog lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 km/h. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih, poudarjajo na AVP. V ponedeljek se tako pričenja druga nacionalna preventivna akcija Varnostni pas varuje vas, ki bo trajala do 10. julija. Akcija je namenjena opozarjanju na pomembnost pripetosti z varnostnim pasom vseh potnikov v vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti ter povečanju deleža pripetosti z varnostnim pasom. Preventivno akcijo vodi Agencija za varnost prometa (AVP) v sodelovanju s Policijo.

icon-expand Varnostni pas FOTO: Agencija za varnost prometa

V Sloveniji premalo zavedanja o nujnosti uporabe varnostnega pasu Zaradi premajhnega zavedanja voznikov o nujnosti uporabe varnostnega pasu Agencija za varnost prometa in Policija letos izvajata dve nacionalni preventivni akciji. V okviru različnih dogodkov bo agencija poleti voznikom razdeljevala ozaveščevalno gradivo, s katerim bo pozivala k pripetosti. Vsaka policijska uprava bo v času nacionalne preventivne akcije izvedla en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov, sicer pa bodo policisti aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali ob rednem delu. Pri nadzoru bodo policisti ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo. Agencija in Policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Kot pravijo, je pri najhujših posledicah prometnih nesreč namreč vedno znova ugotovljeno, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledno uporabljali varnostni pas.

icon-expand V ponedeljek se pričenja druga nacionalna preventivna akcija Varnostni pas varuje vas, ki bo trajala do 10. julija. FOTO: Agencija za varnost prometa

Le dobra polovica umrlih voznikov osebnih vozil uporabljala varnostni pas Stopnja uporabe varnostnega pasu do 18. junija letos je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala 56 odstotkov . Od 16 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je devet uporabljalo varnostni pas. Delež neuporabe varnostnega pasu je znašal kar 44 odstotkov in je najvišji v zadnjih petih letih. Letos umrli vozniki osebnega avtomobila, ki varnostnega pasu niso uporabljali, so bili stari 21, 23, 44, 57, 58, 70 in 80 let. Od 58 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov jih je 45 oz. 78 odstotkov uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 92 odstotkov voznikov. Med tremi umrlimi potniki v osebnih vozilih je stopnja uporabe varnostnega pasu znašala 67 odstotkov (45 odstotkov v letu 2021). Varnostni pas sta uporabljala dva od štirih umrlih voznikov tovornega vozila (pri dveh uporaba neznana), prav tako ni uporabljal varnostnega pasu umrli potnik v tovornem vozilu.

Kako se pravilno pripnemo?

Pravilna uporaba varnostnega pasu v sedmih korakih:

1. Najprej ustrezno nastavimo vzglavnik, tako da je njegov vrh v višini vrha glave.

2. Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo na svojo višino, tako da zgornji del varnostnega pasu teče čez sredino rame.

3. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame.

4. Spodnji del pasu mora potekati preko bokov in ne preko trebuha. Previsoko nameščen spodnji del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe.

5. Pripnemo se pazljivo, prepričamo se, da je zaponka pasu dobro zapeta in slišimo KLIK.

6. Preverimo, da je varnostni pas poravnan in ni zvit.

7. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravilno naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, da se dobro prilega telesu in čimbolj zmanjšamo naletno težo telesa ob pas.

Število ugotovljenih kršitev kaže na premajhno stopnjo pripetosti Do 21. junija letos je Policija po začasnih podatkih ugotovila že 22.376 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Kot posebej zaskrbljujoče so izpostavili, da je bilo kar 2.407 kršitev povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. Otroci so namreč bolj izpostavljeni in že ob lažjih trkih lahko utrpijo hujše posledice. "Zato je odgovornost vsakega odraslega voznika, da poskrbi za njihovo pripenjanje in varen prevoz!"

Od avgusta lani morajo biti otroci, manjši od 140 cm (prej 150 cm) ali lažji od 36 kilogramov, med vožnjo v motornem vozilu pripeti v otroškem varnostnem sedežu.

Lani je Policija ugotovila 54.020 kršitev neuporabe varnostnih pasov, v letu 2020 pa 43.842 tovrstnih kršitev. Od tega je bilo kar 5.832 kršitev povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. Število kršitev je bilo lani tako znova večje, saj je v letu 2020 Policija ugotovila 5.227 tovrstnih kršitev. "Da je zavedanje voznikov motornih vozil o pomenu pripetosti med vožnjo še vedno premajhno, ne dokazujejo le podatki o kršitvah, temveč tudi rezultati terenskega opazovanja v 11 mestnih občinah," izpostavljajo na AVP. Opazovanje (ne)pripetosti voznikov motornih vozil je Agencija za varnost prometa v lanskem letu izvedla dvakrat, januarja in avgusta 2021, v jutranji in popoldanski prometni konici na mestnih vpadnicah. Januarja 2021 v le štirih urah kar 2.174 voznikov (3,9 odstotka) med vožnjo ni uporabljalo varnostnega pasu, avgusta pa je bilo takih voznikov 750 (1, 3 odstotka). Večje število kršiteljev je bilo v jutranji kot v popoldanski konici.