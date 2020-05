Uporabite svojo domišljijo: sodelujte v Huaweievem natečaju in osvojite izjemni telefon P40 Pro

V času, ko se držimo pretežno doma, lahko marsikomu hitro postane dolgčas. Huawei zavzeto podpira iniciativo odgovornega ravnanja, zato želi to obdobje nekoliko popestriti in vam ponuditi skok v sanjski svet, kjer meje določa le domišljija posameznika. Z natečajem Speak Imagination lahko vsak sodeluje pri ustvarjanju kreativnih oglasov in se poteguje za odlične nagrade. Štiri najboljše zgodbe iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Litve, Latvije, Srbije, Slovaške, Slovenije in Ukrajine bodo nagrajene z izjemnim telefonom Huawei P40 Pro. Najbolj izvirna zgodba v Sloveniji pa bo po izboru lokalne žirije prejela nagrado Huawei Wireless Tripod.

icon-expand Huaweiev natečaj za izjemni telefon Huawei P40 Pro FOTO: Arhiv ponudnika

Oglasi so danes postali že prava umetnost. Ne le da znajo prevzeti s čustveno vsebino, ki gledalcu nariše nasmeh na obraz, mu privabi solze v oči ali v njem vzbudi tople občutke ljubezni, ampak ponujaj že pravo filmsko izkušnjo. Skozi leta so se številni oglasni spoti za vedno zapisali v zgodovino in si prislužili kulten status, njihovi udarni slogani pa se med ljudmi nemalokrat uporabljajo še danes. Huawei s svojo serijo P, na čelu katere je izjemni novi pametni telefon Huawei P40 Pro, že od nekdaj postavlja mejnike in žene napredek na področju fotografske in videografske zmožnosti pametnih telefonov. S Huaweievimi telefoni kakovostne fotografije in posnetki niso več le privilegij, rezerviran za omejeno skupino strokovnjakov z visoko specializirano opremo. #SpeakImagination – Ustvarite naš oglas V času ko ostajamo doma in iščemo načine za kratkočasenje, se je Huawei odločil ponuditi zabaven in ustvarjalen izziv soustvarjanja oglasa za Huawei P40 Pro. Prvi del oglasa je že napisan in posnet, nadaljevanje pa čaka na vašo kreativnost. Prvi del, ki je bil posnet s telefonom Huawei P40 Pro in išče vaše nadaljevanje, si lahko pogledate TUKAJ. Zgodba se začne v starem skladišču, kjer se čeden in elegantno oblečen moški – morda poslovnež, morda skrivni agent – opremi s telefonom Huawei P40 Pro in slušalkami Huawei Freebuds 3. Nato … skoči skozi okno …

icon-expand Huaweiev natečaj za izjemni telefon Huawei P40 Pro FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj pa se zgodi potem? Ta odločitev je prepuščena domišljiji vsakega sodelujočega. Vsak, ki želi sodelovati v natečaju, naj napiše svoj scenarij nadaljevanja zgodbe, najboljši pa bodo potem tudi posneti s Huaweiem P40 Pro. Natečaj je razdeljen v štiri sklope, ki zaobjemajo snemalne funkcije P40 Pro: počasni posnetek, povečavo, nočni način in najboljše trenutke ujete s pomočjo umetne inteligence. Natečaj Speak Imagination se začne 18. maja z uvodnim videom in izzivom počasnega posnetka. Naslednji izzivi pa se začnejo 19. maja (povečava), 20. maja (najboljši trenutki ujeti s pomočjo umetne inteligence) in 22. maja (nočni način). Natečaj traja do 24. maja, oglas pa bo v končni obliki objavljen okoli 15. junija. Za sodelovanje na natečaju je treba zapisati komentar z lastno idejo pod vsako objavo z izzivom na Facebook strani Huaweia Slovenija. Prvi izziv je že objavljen! Nagrade Zmagovalci natečaja Speak Imagination bodo prejeli pametni telefon Huawei P40 Pro z naprednim sklopom štirih kamer »Ultra Vision Leica«, ki vsebuje širokokotni objektiv z ločljivostjo 50 MP, ultra širokokotni objektiv z ločljivostjo 40 MP, teleobjektiv z ločljivostjo 12 MP in 5-kratno optično povečavo ter kamero za 3D-globinsko zaznavo ToF. Telefon poganja zmogljiv in dovršen procesor Kirin 990 5G z izjemno kapaciteto baterije 4200 mAh. Kirin 955 5G ima integriran modem za omrežja pete generacije (5G) in se med drugim lahko pohvali z odlično energijsko učinkovitostjo. Poleg manjše porabe energije pa procesor tudi preprečuje prekomerno segrevanje vseh komponent, s čimer še dodatno izboljša delovanje in porabo energije.

icon-expand Huaweiev natečaj za izjemni telefon Huawei P40 Pro FOTO: Arhiv ponudnika

Najbolj izvirna zgodba v Sloveniji pa bo po izboru lokalne žirije prejela nagrado Huawei Wireless Tripod, majhno praktično stojalo, ki služi tako kot stativ kot tudi palica za selfije, z njegovim posebnim daljinskim upravljalnikom Bluetooth pa boste lahko dvignili raven svoje mobilne fotografije. O podjetju Huawei Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot 10 milijonov telefonov serije P30, lani so po celem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 %.

icon-expand Huaweiev natečaj za izjemni telefon Huawei P40 Pro FOTO: Arhiv ponudnika