Uporabni nasveti za mladosten videz brez gub in povešene kože

Ko se staramo, naša koža postaja povešena in pojavljajo se gubice. V obupu veliko žensk in moških išče nasvete, kako učvrstiti kožo in kako se znebiti gub. Mnogi izdelki so odlični za pomlajevanje kože in mladosten videz, kot je na primer Lux-Factor krema proti gubam, vendar obstaja še nekaj korakov, ki vam bodo dodatno pomagali ustaviti staranje in preprečiti povešanje kože.

Uporaba kreme s sončno zaščito Če menite, da ne potrebujete sončne zaščite, ker je zunaj oblačno, se najbrž motite! Zaščita pred soncem preprečuje škodljiv vpliv prostih radikalov, zato jo nanesite zjutraj in po potrebi nanos ponovite. To je še posebej pomembno poleti, ko se potite in zaščita ni tako obstojna.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: Arhiv ponudnika

Piling obraza Preden nanesete kateri koli izdelek za nego obraza, je pomembno, da imate čisto in gladko kožo. Zato si enkrat tedensko privoščite piling obraza, da odstranite odmrle celice in kožo pripravite na nego. Tako se bo krema proti gubam bolje vpila in obenem bo vaša koža videti bolj sveže. Ne pozabite oči Ker je koža okrog oči tako tanka in občutljiva, se gubice in drobne linije pokažejo zelo zgodaj. Uporabljajte izdelke, ki bodo dobro navlažili to nežno področje in ki vsebujejo hialuronsko kislino, kot je na primer krema Lux-Factor 4D Hyaluron.

Navlažite kožo Izberite kremo proti gubam, ki vsebuje vlažilne sestavine, ki bodo vašo kožo na naraven način napele in učvrstile. Hialuronska kislina v kremi Lux-Factor 4D Hyaluron deluje v globljih plasteh kože in vaše gube zapolni od znotraj. Poleg dobre kreme proti gubam ne pozabite vsak dan spiti dovolj vode, da preprečite izsuševanje kože.

Masaža kože Nežna masaža kože spodbuja cirkulacijo krvi in tako pripomore k čvrsti koži. Če se vam zdi, da opažate povešeno kožo na obrazu ali vratu, si privoščite dnevno masažo teh predelov. Povešena koža in gube so neprijetna posledica staranja, vendar lahko se ji enostavno izognete s pravimi izdelki proti gubam in upoštevanjem zgornjih korakov. Tako bo vaša koža zasijala v mladostnem in svežem videzu. Z maskami za obraz nad gubice Tudi vi opažate negativne vplive vremena na vaši koži? Suh zrak notri, vroč in vlažen zrak zunaj … Vse to pušča posledice na vašem obrazu, ki je negativnim vplivom v tem času najbolj izpostavljen. Zato morate kožo še dodatno negovati in poskrbeti, da je čista, primerno mastna in zaščitena, s čimer lahko preprečite nastanek gubic. Prvi korak so hranilne maske iz kakovostnih sestavin, ki jih imamo v kuhinji vsi. Pa poglejmo nekaj receptov.

Beljak Za to masko, ki je primerna za vse vrste kože, potrebujete le dve enostavni sestavini: en beljak in polovico limone. Priprava je enostavna, učinek pa boste občutili takoj. Beljak stepite v trd sneg in mu primešajte žličko limoninega soka. Masko nanesite na obraz in jo pustite učinkovati približno 20 minut. Nato jo sperite, kožo pa osušite in nanjo nanesite kremo proti gubicam za dodatno nego in zaščito.

Ananas Mmm, ananas je odličen sadež, poln vitaminov, ki super deluje tako znotraj kot zunaj telesa! Za masko potrebujete ananasov stržen, preostali ananas pa si lahko privoščite za malico. Po ananasovi maski bo vaša koža zasijala, odmrle celice bodo nežno odstranjene, sadne kisline pa bodo napele kožo. Stržen zmešajte v mešalniku, dodajte 2 žlici kamiličnega poparka in ovseno moko. Nastalo zmes nanesite na obraz in vrat, pazite pa na predel okoli oči. Pustite učinkovati 15 minut, nato pa jo odstranite z vato, namočeno v vodi. Kožo nato pred spanjem zaščitite še s kremo proti gubicam Lux-Factor. Pomaranča Pomaranče niso dobre le za našo odpornost in osvežitev v vročih poletnih dneh … Super učinkujejo tudi na našo kožo, saj vsebujejo veliko vitaminov B in C, kalij, kalcij, fosfor, mangan, baker, cink ter veliko antioksidantov. Za masko iz pomaranče boste potrebovali 1 pomarančo in 2 žlici gline v prahu. Glino dajte v posodico, ki ni iz kovine in nanjo zlijte 3 žlice pomarančnega soka. Pustite stati najmanj 30 minut, saj se glina lahko sprime v grudice, če jo takoj zmešate s tekočino. Nato glino zmešajte s sokom v gladko zmes in jo nanesite na obraz ter vrat. Pustite, da učinkuje 20 minut. Kožo očistite in osušite, nato pa uporabite kremo proti gubicam Lux-Factor.

Kako priti do najboljših rezultatov? Za najboljše rezultate, je priporočljivo, da uporabljate masko 1x do 2x na teden. Če nimate časa, da bi si delali domače maske, pa vam priporočamo, da si izberete vrhunsko kremo 4D Hyalurn, ki bo poskrbela za vnos vseh vitaminov mineralov, ki bodo vašo kožo osvežile, pomladile in ji nudile poseben sijaj.

