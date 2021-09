Uporabniki Metelkove nasprotujejo spremembam OPN

Javna razprava o predlogu sprememb omenjenega OPN je bila odprta do 30. junija, v sklopu javne razprave so uporabniki AKC Metelkova tudi posredovali svoje pripombe. Kot je razvidno iz besedila, ki so ga posredovali Molu, je slednji predlagal spremembo OPN, s katero bi bilo sedaj enotno območje AKC Metelkova mesto razdeljeno na dve prostorski enoti: novo prostorsko enoto in zmanjšano staro enoto. Slednji bi odvzeli območje metelkovskega igrišča in zemljišče, na katerem stoji Hostel Celica. Na novi enoti predlog spremembe OPN predvideva gradnjo prizidka hostla Celice in parkirne hiše.

Kot so zapisali uporabniki AKC Metelkova, predlagane spremembe predstavljajo izjemno resen poseg v tkivo ne zgolj avtonomnega kulturnega centra, temveč tudi same četrti Tabor, katere sestavni del so. Predvidevajo samovoljno drobljenje sedaj enotnega in urbanistično zaključenega prostora, ki je v javni rabi. Zato se čutijo dolžne, da se na predlog sprememb OPN oglasijo s svojimi pripombami oziroma stališči tudi v okviru formalnega postopka zbiranja pripomb.