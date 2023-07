Uporabniki vodovodnega sistema Celje morajo vodo še vedno prekuhavati

Vodovod-Kanalizacija Celje uporabnike, oskrbovane iz vodovodnega sistema Celje, obvešča, da je treba vodo za pitje in pripravo hrane še vedno predhodno prekuhavati. To velja za celotno Mestno občino Celje, Vojnik in Štore ter del naselij Zavrh nad Dobrno in Vrba na Dobrni, del naselij Galicija v občini Žalec ter del naselij Vrbno, Zlateče pri Šentjurju, Proseniško, Marija Dobje in Cerovec v občini Šentjur, ki so tudi oskrbovana iz vodovodnega sistema Celje.

Zaradi intenzivnih padavin je namreč prišlo do povišanja motnosti vodnih virov v Vitanju in manjšega vodnega vira Lahka peč - Črešnjice, opozarjajo v Vodovodu-Kanalizaciji. A kot dodajajo, se razmere umirjajo. Kot so pojasnili, je včeraj dopoldne NLZOH Maribor odvzel vzorce pitne vode v celotnem sistemu. Rezultate bodo sporočili takoj, ko bodo znani. Ukrep prekuhavanja velja do preklica, še poudarjajo. icon-expand Voda iz pipe FOTO: Shutterstock Spomnimo, da je bilo območje močno prizadeto v preteklih silovitih neurjih. Na območju Vojnika je pri odpravi posledic neurja pomagala tudi vojska.