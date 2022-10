Uporabnikom Vogrščka letos ne bo treba plačati nadomestila

Nadomestilo, ki je nastalo zaradi stroškov vzdrževanja v višini okoli 90.000 evrov, bo plačalo ministrstvo iz svojih proračunskih sredstev, medtem ko bodo uporabniki sistema prejeli zgolj deklaratorne odločbe, ki bodo izdane za potrebe evidentiranja.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so napovedali pripravo sistemske rešitve za primere, ko je v določenem časovnem obdobju namakanje onemogočeno, in sicer vsaj za vse namakalne sisteme, za katere velja posebna prehodna ureditev do leta 2030.