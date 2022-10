Uporabnikom Vogrščka letos predvidoma ne bo treba plačati nadomestila

Po predlogu zakona, ki ga vlada v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku, bodo lastniki oz. zakupniki kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček, ki jim je bilo v letošnjem letu zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje, oproščeni plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje tega razvoda, so navedli v sporočilu po seji vlade.

"Na zadrževalniku Vogršček so namreč v začetku leta potekala sanacijska dela in je bilo zajetje prazno. Po začetku polnjenja je nastopila suša in od marca naprej na tem območju ni bilo padavin. Na polnjenje zajetja so vplivale tudi več mesecev trajajoča suša in zelo visoke temperature - polnjenje zajetja se je zelo upočasnilo in ni prišlo do predvidene kote za namakanje, ki znaša 80 metrov nadmorske višine, zato je bilo namakanje onemogočeno," je zapisalo ministrstvo za kmetijstvo.

Letno nadomestilo znaša sicer 65 evrov na hektar površine. Letna vzdrževalna dela na namakalnih sistemih se opravljajo v skladu z letnim programom vzdrževanja, predvidena višina programa za leto 2022 je 90.000 evrov, je navedeno v gradivu ob predlogu zakona.

Vlada bo do 90.000 evrov za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček zagotovila iz državnega državnega proračuna. "V nasprotnem primeru bi se namreč lahko otežilo finančno stanje lastnikov oziroma zakupnikov kmetijskih zemljišč, možne bi bile tudi likvidnostne težave," so navedli v sporočilu za javnost.