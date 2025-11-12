Uporabno dovoljenje izdano, ovir za odprtje zapora v Dobrunjah ni več

Novi ljubljanski zapor, s katerim se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora na Povšetovi ulici, velja za eno največjih investicij ministrstva za pravosodje v zadnjem desetletju. Gre za približno 86 milijonov evrov težko investicijo, s katero ministrstvo naslavlja tudi vse pomanjkljivosti obstoječega zapora na Povšetovi.

Kot so napovedali ob odkritju temeljnega kamna oktobra 2022, bo med drugim imel varne celice, ustrezne bolniške sobe in prostore za izvajanje obiskov svojcev. V novogradnji bodo tudi prostori za skupinsko delo, delovno terapijo, prostočasne dejavnosti kot tudi prostori, primerni za gibalno ovirane osebe.

Zapor so začeli graditi začeli jeseni 2022, vlogo za uporabno dovoljenje pa je izvajalec del podal aprila letos. A se je zapletlo, saj je bila vloga pomanjkljiva. Konec avgusta je sledil tehnični pregled. Komisija, ki deluje pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor, je med pregledom ugotovila pomanjkljivosti v dokumentaciji in izvedbenih delih, zato je ministrstvo za naravne vire in prostor avgusta zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja, upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pa naložilo, naj ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v dveh mesecih. Konec oktobra je še enkrat podaljšalo rok za odpravo pomanjkljivosti, iztekel se je danes.