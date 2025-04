Upoštevajte te nasvete in noži vam bodo še dolgo služili

OGLAS

icon-expand

Ohranite ostrino nožev

1. Nože je najbolje pomivati ročno. Pri tem ne pretiravajte s količino čistil, saj to lahko poškoduje rezilo noža. Po pomivanju jih vedno dobro osušite in šele nato pospravite. 2. Nože je potrebno redno brusiti oziroma ostriti, da ohranijo svojo ostrino. To je priporočljivo storiti vsaj enkrat mesečno, če so noži pogosteje v uporabi, pa še bolj pogosto. Za to uporabljajte kakovosten brusilnik. 3. Z noži nikoli ne režite na trdih površinah, da ne poškodujete rezila. Za rezanje uporabljajte le plastične, še raje pa lesene deske. 4. Da vam bodo noži služili kar najdlje, je pomembno tudi, da za vsako nalogo uporabite temu namenjen nož. Na primer za rezanje, sekljanje, za natančnejše rezanje, zahtevnejše rezanje, za vsestransko uporabo, itd. Pozorni bodite tudi na to, da izberete nože, s katerimi boste lahko rezali različna živila: meso, kruh, ribe, sadje, zelenjavo, itd.

Kje je najbolje shranjevati nože?

1. Če nože shranjujete v predalu, poskrbite, da se med seboj ne dotikajo. Zato jih shranjujte v ločenih prekatih oziroma režah. 2. Če jih pospravite v etui, boste učinkovito zaščitili rezila. Sicer pa ta rešitev ni najbolj praktična za dom, saj to pomeni, da boste imeli na kupu ali v predalu cel kup etuijev. 3. Nože lahko polagate tudi na stenski nosilec, ki deluje na magnet. Noži bodo na ta način vedno na dosegu roke, kar pa ni najboljša ideja, če imate majhne otroke. 4. Odlična in praktična ideja za hrambo je stojalo za nože, ki ga imamo običajno kar na pultu. Na ta način boste nože zaščitili pred obrabo ter jih imeli obenem vedno pri roki, a ne na očeh otrok.

icon-expand

Dobri noži zdržijo dlje časa

Skrb za nože in njihovo pravilno shranjevanje sta zelo pomembna. Veliko vlogo pa igra tudi kakovost in pravilna izbira nožev. Če želite kuhati kot najboljši, uporabljajte odlične nože Rosmarino Elite, ki jih priporoča lanskoletni zmagovalec oddaje MasterChef Slovenija Luka Pangos. Z njimi bosta priprava hrane in kuhanje čisti užitek. Najbolj vpadljiv in vsestranski je zagotovo šefovski nož, ki se najbolje odreže pri rezanju in sekljanju različnih živil. Nož za lupljenje je zelo uporaben pri zahtevnih rezih in drugih manjših opravilih. Kadar morate nekaj zrezati s precizno natančnostjo, posezite po nožu za natančno rezanje mesa, sadja in zelenjave. Za sekljanje zelenjave, sadja in zelišč pa uporabite nož za zelenjavo. Svojo zbirko nožev tudi primerno zaščitite. Celoten komplet pospravite v lično stojalo za nože Rosmarino Elite s praktičnim brusilnikom, ki bo tako vedno pri roki. Nože pa uporabljajte le na 2-delnem setu lesenih servirnih desk Rosmarino Elite, ki so izdelane iz kakovostnega akacijevega lesa.

icon-expand

Samo najboljše za najboljše

Ste vedeli, da z noži in pripomočki Rosmarino Elite kuhajo tudi tekmovalci letošnjega MasterChefa? Kuharske izzive pa premagujejo tudi z naprednimi kuharskimi pripomočki, med katerimi so 10-delni set naprednih merilnih posodic in 3-delni set za ribanje in mečkanje s strgalnikom za sir, agrume in oreščke, stiskalnikom za česen in tlačilko za krompir. Še posebej priročen pomočnik pa je tudi stroj za valjanje testenin Rosmarino Elite.

Tekmovalci v oddaji MasterChef Slovenija kuhajo z noži in pripomočki Rosmarino Elite. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Zbirajte točke zvestobe in kupujte izdelke Rosmarino do 67 % ugodneje Od 19. 3. do 10. 6. 2025 vam vsak nakup nad 10 EUR v trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER prinese točko zvestobe. Z zbranimi točkami zvestobe pa si zagotovite izdelke Rosmarino po izjemno ugodnih cenah. Oglejte si jih tukaj. Zbirne kupone lahko unovčite vse do 24. 6. 2025. Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe je mogoče samo s SPAR plus kartico.

icon-expand