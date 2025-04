Upoštevanje ukrepov zaradi slinavke in parkljevke bo preverjala Policija

Uprava je 21. marca začasno prepovedala vnos pošiljk dovzetnih živali (govedo, drobnica, prašiči, divji prežvekovalci in ostale dovzetne vrste) s Slovaške v Slovenijo, 26. marca pa tudi z Madžarske. Poleg prepovedi vnosa živih živali je uprava v četrtek začasno prepovedala tudi vnos drugega blaga in proizvodov, ki izvirajo iz dovzetnih živali iz obeh držav, so spomnili v upravi.

Med drugim je uprava prepovedala vnos svežega mesa, surovega mleka, neizkoženih trupov divjadi in uplenjene divjadi dovzetnih vrst ter vnos živalskih stranskih proizvodov, kot so kože, volna, ščetine, sirotka, gnoj in gnojevka ter lovske trofeje, ki izvirajo od živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko.

Čez Slovenijo je dovoljen tranzit pošiljk z Madžarske in Slovaške le z območij brez omejitev, če se na ozemlju naše države ne ustavljajo oziroma razkladajo, pred vstopom pa so prevozna sredstva za prevoz teh pošiljk ustrezno razkužena. Prav tako morajo biti razkužena vozila, ki so bila pred vstopom v Slovenijo čez Slovaško in Madžarsko samo v tranzitu.