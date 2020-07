Uprava Darsa sporazumno odhaja, namesto Vidica Hajdinjak

Uprava Darsa s Tomažem Vidicem na čelu je sporazumno predčasno zapustila položaj, nadzorniki pa so za petletni mandat z današnjim dnem imenovali štiri nove člane uprave. Vodil jih bo Valentin Hajdinjak, podpredsednik NSi, pridružili pa so se mu še Boštjan Rigler, nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in Romana Fišer.

Tomaž Vidic je Dars vodil dobra štiri leta, poleg njega pa je mandat člana uprave z 9. julijem prenehal tudi Gašperju Marcu, ki je petletni mandat nastopil 15. maja letos, ter Viliju Žavrlanu, ki je v upravi sedel od oktobra 2016. Ostaja pa delavski direktor Rožle Podboršek, ki se je upravi pridružil maja lani, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Darsa. Vidic je vodenje Darsa kot vršilec dolžnosti prevzel januarja 2016, nato so mu nadzorniki aprila podelili poln petletni mandat. Na čelu Darsa je nasledil Matjaža Kneza, ki so ga nadzorniki pod vodstvom Marjana Mačkoška skupaj s članom uprave Francem Skokom januarja zaradi hujših kršitev obveznosti razrešili. Vidic se je kot svetovalec uprave v Darsu zaposlil aprila 1999, tri leta pozneje pa ga je vlada imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za promet, kjer je bil zadolžen za področje cest. Med letoma 2004 in 2009 je bil na ministrstvu generalni direktor direktorata za ceste. Marca 2009 se je kot direktor projektov v kabinetu uprave družbe znova zaposlil v upravljavcu avtocest in hitrih cest. icon-expand Valentin Hajdinjak FOTO: Bobo Krmilo Darsa zdaj prevzema Valentin Hajdinjak, sicer podpredsednik NSi. Hajdinjak je leta 1994 postal predstavnik za javnost omenjene stranke, s podobno funkcijo pa je nadaljeval v kabinetu Andreja Bajuka, ki je bil takrat predsednik vlade. Leta 2002 je prestopil na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je pozneje postal vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo, leta 2005 pa ga je vlada imenovala za svojega tiskovnega predstavnika. Zadnja leta je bil Hajdinjak zaposlen v podjetju T2. V upravi Darsa so se novemu predsedniku pridružili Boštjan Rigler, ki je v Darsovi upravi že sedel leta 2007, nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ter Romana Fišer.