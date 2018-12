'Uprava za probacijo se bo brez dodatnih sodelavcev sesula sama vase'

V upravi dela 18 sodelavcev, medtem ko je naloge s področja kazenskega in prekrškovnega prava, ki so bile nato prenesene na upravo, na centrih za socialno delo na tem področju opravljalo približno 36 sodelavcev. "Nujno bo okrepiti to službo, sicer se bo sesula sama vase, kar bi bilo tudi v škodo posameznikov, ki koristijo pomoč službe za probacijo," je opozorila Katičeva.

Strokovni sodelavci uprave obsojencem pomagajo pri identifikaciji vzrokov zaradi katerih so storili kaznivo dejanje, ter pri njihovem odpravljanju, pomagajo jim lahko tudi pri razreševanju osebnih stisk in urejanju življenjskih okoliščin.

Uprava za probacijo je začela delovati 1. aprila letos z namenom, da bo zagotovila strokovno obravnavo oseb, ki jim je bila dosojena pogojna kazenska sankcija z varstvenim nadzorom ali so dobile pogojni odpust z varstvenim nadzorom, za osebe, ki naj bi svojo kazen odslužile z delom v splošno korist, in tiste, ki so bili kaznovani s hišnim zaporom.

Uprava je 1. aprila letos, ko je začela delovati, od centrov za socialno delo prevzela v reševanje 488 zadev. Do konca novembra pa je število zadev, ki jih imajo v delu, poskočilo na 1974. Večina izrečenih probacijskih nalog se nanaša na opravljanje dela v splošno korist. Statistika uprave za probacijo kaže, da je med 1. aprilom in koncem novembra letos 729 oseb opravljalo delo v splošno korist po zakonu o prekrških, 822 oseb pa po zakonu o kazenskem postopku in kazenskem zakoniku. S podatki, koliko oseb so v tem času še obravnavali centri za socialno delo, na ministrstvu ne razpolagajo. Poleg naštetih je služba vodila 419 drugih zadev.

Uprava za probacijo obravnava zahtevnejše zadeve kot prej CSD

Kot je pojasnila ministrica, se je struktura zadev, ki jih uprava prejme v obravnavo, bistveno spremenila v primerjavi s preteklimi leti. Če so namreč centri za socialno delo, ki so se v preteklosti ukvarjali tudi s področjem izrekanja alternativnih sankcij, leta 2016 imeli v obravnavi 36 odstotkov zadev po kazenskem zakoniku in zakonu o kazenskem postopku ter 64 odstotkov po zakonu o prekrških, ima uprava za probacijo trenutno v obravnavi 63 odstotkov zadev po kazenskem zakoniku in zakonu o kazenskem postopku ter le 37 odstotkov po zakonu o prekrških.

Zadeve, ki jih uprava za probacijo dobi v obravnavo na podlagi kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, so po besedah Katičeve tudi bistveno zahtevnejše in trajajo bistveno dalj časa. Po zakonu o prekrških je namreč možno opraviti največ 400 ur, opravljenih v splošno korist, po kazenskem zakoniku pa 1460.

Med razlikami v zadevah, ki so jih obravnavali centri za socialno delo, in zadevami, ki jih dobiva v obravnavo uprava za probacijo, pa je tudi ta, da uprava dobiva večinoma zadeve, v katerih je bilo izrečeno tudi varstveno nadzorstvo. V praksi to pomeni večji obseg dela pri enaki nalogi (delo v splošno korist).

Osebe, napotene na probacijo, pomagajo v kuhinjah, pralnicah, šolah, ...

V kar 79 odstotkih zadev, ki jih vodi uprava za probacijo, morajo obsojenci opraviti delo v splošno korist. Tako ima uprava že razvito mrežo z izvajalskimi organizacijami, je izpostavila ministrica. Trenutno ima uprava podpisane sporazume z 805 izvajalskimi organizacijami, s katerimi zelo dobro sodelujejo. Nekateri obsojenci so po opravljeni probacijski nalogi dobili celo zaposlitev v organizacijah, drugi so se vključili v prostovoljstvo, tretji so postali zunanji sodelavci organizacij, zaznavajo tudi bistvene spremembe v vedenju obsojenih, ki so svojo kazen odslužili preko uprave za probacijo. Na upravi priznavajo, da tako dobrih rezultatov pravzaprav niso pričakovali.

Osebe, napotene v probacijo, sicer opravljajo zelo različna dela, na primer hišniška opravila, pomagajo v hiši in izven hiše, urejajo okolico, poskrbijo za čiščenje snega, pomagajo v pralnicah, v kuhinji, bolničarjem v domovih za starostnike, otrokom v šolah s prilagojenim programom, v botaničnem vrtu, v varstveno delovnih centrih, pri oskrbi živali, delajo kot receptorji v šoli, opravljajo gradbena dela, delajo na turističnih stojnicah, pomagajo v muzejih in še mnogo drugega.

Ministrica Katičeva upa, da bo uspela izpogajati dodatne zaposlitve za upravo. "Že ko so projekt snovali, so preskromno razmišljali o svojih potrebah po kadrih, deloma tudi, ker so pričakovali, da bo obseg dela podoben tistemu, kot so ga imeli na centrih za socialno delo. Kadrovske okrepitve zanje so nujne," je še povedala ministrica.