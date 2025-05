Uprava za varno hrano preklicala ukrepe zaradi ptičje gripe

V času trajanja ukrepa je bila reja perutnine in ptic v ujetništvu na omenjenih območjih dovoljena na način, da so živali zaščitene pred stikom s prostoživečimi pticami, torej zaprte v objektih ali nastanjene v prostoru, pokritem s streho in obdanem z mrežo.

Prav tako je uprava preklicala prepoved zbiranja oziroma udeležbe perutnine in ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah, kulturnih in drugih prireditvah na območju celotnega območnega urada Ptuj, so danes sporočili iz uprave. Gre za območje občin Juršinci, Majšperk, Ormož, Kidričevo, Ptuj, Videm, Zavrč, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Podlehnik, Trnovska vas, Žetale, Markovci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Cirkulane, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.