Uprava za varno hrano rejce opozarja na nevarnost afriške prašičje kuge

Kot so v današnji objavi na spletnih straneh vlade opozorili v upravi, se je afriška prašičja kuga v Srbiji pojavila v treh dvoriščnih rejah prašičev v okrožju Pirotski na meji z Bolgarijo. Zabeleženih je bilo 12 okuženih prašičev.

Prvi izbruh bolezni so sicer v tej državi potrdili že konec julija lani, januarja letos pa so prve primere okužb zabeležili še pri divjih prašičih. Novi izbruhi so se pojavili na območju, kjer je bolezen potrjena tudi pri divjih prašičih.

Srbija je že uvedla ukrepe za nadzor in izkoreninjenje bolezni v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo ter v skladu s standardi Svetovne organizacije za zdravje živali, so poudarili v upravi.

"Vse rejce pozivamo, da so pozorni na zdravstveno stanje svojih prašičev in da vsak sum bolezni nemudoma javijo svojemu veterinarju ter dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe," so pojasnili. Med slednje sodijo namestitev razkuževalnih ovir na vhodih v objekte z živalmi, preprečevanje vstopa drugih oseb v objekte z živalmi, preprečevanje stika domačih prašičev z divjimi prašiči, uporaba zaščitne obleke in obutve ter ostalo.

V upravi so kot največje tveganje za izbruh bolezni izpostavili krmljenje prašičev z ostanki hrane oziroma pomijami.

Hkrati pa so vse, ki bi v naravi naleteli na poginulega ali povoženega divjega prašiča ali njegove ostanke, pozvali, da o tem obvestijo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Afriška prašičja kuga, ki se po EU in v Aziji širi od leta 2014, po njihovih navedbah predstavlja "eno največjih epizootij današnjega časa". Gre za nalezljivo virusno bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Za bolezen so značilne rdečine po koži ter nenaden in visok pogin.

Pojavljanje bolezni je na višku prav v poletnih mesecih, tveganje za vnos in širjenje pa se še poveča zaradi večjega števila turistov in potnikov, ki lahko v osebni prtljagi prinesejo meso in izdelke, ki izvirajo od okuženih domačih ali divjih prašičev.