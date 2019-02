Uprava za varno hrano slovenskemu distributerju začasno prepovedala prodajo kebabov

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v petek sporočila, da je prek sistema hitrega obveščanja RASFF* prejela informacijo o prisotnosti salmonele v zamrznjenem kebabu, ki ga je v Slovenijo in na Hrvaško iz Poljske dobavila družba Alebon iz Ljubljane. Na Hrvaško so distribuirali skupaj 8,7 tone, v Slovenijo pa tri tone mesa.

Danes so iz UVHVVR sporočili, da so omenjenemu distributerju zaradi novih obvestil, ki so jih prejeli prek RASFF, izrekli začasni ukrep prepovedi dajanja na trg vseh mesnih pripravkov (kebabov). Nosilcu dejavnosti je "od danes dovoljeno dajati na trg samo mesne pripravke, za katere bodo UVHVVR predhodno predložili mikrobiološke analizne izvide, kot dokazilo, da v konkretnem lotu mesnega pripravka ni prisotna salmonela," so sporočili.

Alebon izdelke proizvaja v treh različnih obratih, poroča STA.V obratu na Poljskem proizvajajo kebab meso, primerno za nadaljnjo obdelavo v lokalih s hitro prehrano. V Romuniji imamo proizvodnjo, specializirano za termično obdelavo kebab izdelkov, zamrznjene kebab omake pa proizvajajo po posebnih postopkih v obratu v Sloveniji.