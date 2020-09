Uprava za varno hrano: Ni dokazov, da se novi koronavirus prenaša s hrano

Ni dokazov, da se prenaša prek embalaže

Čeprav je bilo, kot so spomnili, v nedavni študiji ugotovljeno, da je novi koronavirus do 24 ur prisoten na kartonu in do več dni na trdih površinah, kot sta jeklo in plastika, v eksperimentalnih pogojih (npr. pri nadzorovani relativni vlažnosti in temperaturi), ni dokazov, da se okužba prenaša prek kontaminirane embalaže, ki je bila izpostavljena različnim okoljskim razmeram in temperaturam. Po navedbah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ni dokazov, da hrana pomeni tveganje za javno zdravje v zvezi s covidom-19.