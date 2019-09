Uprava za varno hrano zaprla vsa slovenska školjčišča

Stara modrost domačinov iz Istre glede prehranjevanja s školjkami je bila, da se teh ne je v mesecih, ki v imenu nimajo črke R. Torej od maja do avgusta. Ker so se poleti zaradi visokih temperatur v školjkah lahko razvijale bakterije. Danes je prav poletje glavna sezona prodaje, kar zahteva precej bolj temeljit nadzor. In prav redni nadzor je pokazal, da imajo školjke trenutno v sebi preveč toksinov.



"Ne smemo jih prodajati zato, ker školjke vsebujejo toksine, ker je prisotna ena enocelična alga, s katero se školjke prehranjujejo, ki vsebujejo ta toksin," je povedal gojitelj školjk Mitja Petrič.



Ob uživanju školjk s povišanimi vrednosti toksinov bi sledila težave, kot so driska, bruhanje, slabost. "So leta, ko se ta alga ne pojavi, se pa velikokrat septembra in oktobra zgodi, da se pojavi, takrat je prodaja zaprta, in potem ko se ta alga umakne, se po dveh dobrih analizah prodaja spet sprosti," je še dejal gojitelj.



Zanimivo, gre za nekakšno onesnaženost morja z algo, ko je to na pogled veliko bolj čisto kot poleti. Vsekakor pa je to povsem naraven pojav. "Nekaj škode je, to se zgodi ravno na repu prodajne sezone, veliko huje bi bilo, če bi se to zgodilo julija ali avgusta," je povedal Petrič.

Čeprav številne restavracije z morsko hrano ciljajo prav na izdelke slovenskega izvora, si ne morejo privoščiti, da na jedilnih listih ne bi bilo školjk. Te zdaj prihajajo iz Italije in Španije. "Do zdaj se še ni zgodilo, da bi nekdo zavrnil krožnik, ker je določena dobrina iz tujine," je o tem dejal šef kuhinje Hotela Marina Ivica Evačić.



Kdaj pa bodo na krožnikih spet školjke, vzgojene v Sloveniji? Še vsaj mesec dni ne, če bo alg zares veliko, pa bi se težava lahko vlekla vse do novembra.