Uprava za veterinarstvo opozarja: širi se kuga drobnice

Januarja lani so bolezen potrdili na Madžarskem v neposredni bližini slovenske meje, in sicer v županiji Zala. Decembra lani so jo potrdili tudi na Hrvaškem na območju Splitsko-dalmatinske županije. Bolezen ostaja navzoča v Romuniji, Grčiji, Bolgariji, Albaniji in na Kosovu, so našteli.

Kuga drobnice je izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene predvsem ovce in koze. Prenaša se s tesnim neposrednim stikom med živalmi, kot so izločki iz oči, nosu in ust, pa tudi preko onesnažene krme, stelje ali opreme. Bolezen ni nevarna za ljudi in se ne prenaša na druge domače živali, kot so prašiči ali govedo.

Pri okuženih živalih se pojavi visoka telesna temperatura, izcedek iz nosu in oči, rane po sluznici ustne votline, huda driska in pljučnica. Smrtnost je visoka. V nekaterih čredah lahko pogine tudi do 90 odstotkov živali, kar povzroča ogromno gospodarsko škodo.