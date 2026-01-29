Uprava za veterinarstvo opozarja: širi se kuga drobnice

Januarja lani so bolezen potrdili na Madžarskem v neposredni bližini slovenske meje, in sicer v županiji Zala. Decembra lani so jo potrdili tudi na Hrvaškem na območju Splitsko-dalmatinske županije. Bolezen ostaja navzoča v Romuniji, Grčiji, Bolgariji, Albaniji in na Kosovu, so našteli.
Kuga drobnice je izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene predvsem ovce in koze. Prenaša se s tesnim neposrednim stikom med živalmi, kot so izločki iz oči, nosu in ust, pa tudi preko onesnažene krme, stelje ali opreme. Bolezen ni nevarna za ljudi in se ne prenaša na druge domače živali, kot so prašiči ali govedo.
Pri okuženih živalih se pojavi visoka telesna temperatura, izcedek iz nosu in oči, rane po sluznici ustne votline, huda driska in pljučnica. Smrtnost je visoka. V nekaterih čredah lahko pogine tudi do 90 odstotkov živali, kar povzroča ogromno gospodarsko škodo.
Pozivi k zaščitnim ukrepom
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zato poziva rejce, naj kupujejo živali le iz preverjenih virov z znanim zdravstvenim statusom, dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe v rejah z živalmi (razkuževanje obutve, vozil, omejevanje obiskov tujih oseb v hlevih) ter vsako spremembo zdravstvenega stanja, povečan pogin ali sum na bolezen nemudoma prijavijo svojemu veterinarju.
Glede na aktualne razmere je uprava danes izvedla spletno izobraževanje na temo kuge drobnice ter osepnic ovac in koz. Izobraževanje je bilo namenjeno rejcem, veterinarjem in uradnim veterinarjem. Na njem so predstavili razmere, klinične znake bolezni, diagnostiko in preventivne ukrepe. Zainteresiranim bo na voljo posnetek izobraževanja, so dodali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.