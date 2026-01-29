Naslovnica
Slovenija
Slovenija

Uprava za veterinarstvo opozarja: širi se kuga drobnice

29. 01. 2026 16.11

Avtor:
Ti.Š. STA
Smrtnost pri obolelih živalih je zelo visoka.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na širjenje kuge drobnice v Evropi. Bolezni v Sloveniji še niso potrdili, se je pa lani močno približala slovenski meji. To predstavlja tveganje za vnos bolezni, so poudarili na upravi in rejce pozvali k izvajanju zaščitnih ukrepov.

Januarja lani so bolezen potrdili na Madžarskem v neposredni bližini slovenske meje, in sicer v županiji Zala. Decembra lani so jo potrdili tudi na Hrvaškem na območju Splitsko-dalmatinske županije. Bolezen ostaja navzoča v Romuniji, Grčiji, Bolgariji, Albaniji in na Kosovu, so našteli.

Smrtnost pri obolelih živalih je zelo visoka.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Kuga drobnice je izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene predvsem ovce in koze. Prenaša se s tesnim neposrednim stikom med živalmi, kot so izločki iz oči, nosu in ust, pa tudi preko onesnažene krme, stelje ali opreme. Bolezen ni nevarna za ljudi in se ne prenaša na druge domače živali, kot so prašiči ali govedo.

Pri okuženih živalih se pojavi visoka telesna temperatura, izcedek iz nosu in oči, rane po sluznici ustne votline, huda driska in pljučnica. Smrtnost je visoka. V nekaterih čredah lahko pogine tudi do 90 odstotkov živali, kar povzroča ogromno gospodarsko škodo.

Pozivi k zaščitnim ukrepom

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zato poziva rejce, naj kupujejo živali le iz preverjenih virov z znanim zdravstvenim statusom, dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe v rejah z živalmi (razkuževanje obutve, vozil, omejevanje obiskov tujih oseb v hlevih) ter vsako spremembo zdravstvenega stanja, povečan pogin ali sum na bolezen nemudoma prijavijo svojemu veterinarju.

Glede na aktualne razmere je uprava danes izvedla spletno izobraževanje na temo kuge drobnice ter osepnic ovac in koz. Izobraževanje je bilo namenjeno rejcem, veterinarjem in uradnim veterinarjem. Na njem so predstavili razmere, klinične znake bolezni, diagnostiko in preventivne ukrepe. Zainteresiranim bo na voljo posnetek izobraževanja, so dodali.

UVHVVR kuga drobnice bolezen ukrepi

Vlada naj bi potrdila nov paket veleposlanikov

Janković razburjenim občanom: 'Eno stanovanje, ena dovolilnica'

misterbin
29. 01. 2026 17.12
Izmišljujejo samo ,da bodo cepili in drago plačali cepljenje
bibaleze
