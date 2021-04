Upravitelj zbira ponudbe za upravno stavbo Adrie Airways

Upravna stavba na Brniku s pripadajočimi zemljišči je najbolj vredno premoženje Adrie Airways, ki je jeseni 2019 pristala v stečaju. Stečajna masa podjetja je bila v otvoritvenem poročilu ocenjena na okoli 6,2 milijona evrov. Poslovna stavba Adrie Airways je bila zgrajena leta 2009, ima štiri etaže in 4395 kvadratnih metrov neto površin. V njej so pisarne, učilnice, skladišče in parkirna mesta. Preostalo predstavljajo zemljišča okoli stavbe in zagrajeno parkirišče.