Upravljanje soteske Vintgar: bosta pomagali sprememba zakona in inšpekcija?

Prejeli so eno prijavo, in sicer Turističnega društva Gorje, ki že sedaj, vendar brez ustrezne pogodbe, skrbi za sotesko. Prijava je vsebovala vse zahtevane elemente iz objavljene namere, o čemer je javni zavod TNP obvestil tudi ministrstvo.

Javni zavod TNP, ki je kot upravljavec TNP tudi upravljavec naravnih vrednot v parku, je skušal lani formalno urediti upravljanje soteske Vintgar. Julija je objavil namero o sklenitvi skrbniške pogodbe za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske za ogledovanje in obiskovanje. Postopek in način izvedbe je bil dogovorjen z ministrstvom za naravne vire in prostor.

"Sedaj se čaka ureditev teh pogojev in ko bodo pogoji izpolnjeni, se bo v dogovoru z resornim ministrstvom zadeva urejala dalje," je povedal Potočnik. V javnem zavodu si namreč želijo, da bi se vsa zatečena stanja, povezana z upravljanjem naravnih vrednot v TNP, uredila. Na ministrstvu pa so pojasnili, da še preučujejo različne rešitve glede ureditve razmerij na nepremičninah.

Vendar je bil, kot je povedal direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik , postopek decembra ustavljen, saj v tem času ni bil izpolnjen pogoj, ki je bil objavljen v nameri, in sicer da bo z izbranim skrbnikom sklenjena skrbniška pogodba po pravno-formalni ureditvi razmerij na nepremičninah, ki so povezane z obiskovanjem naravne vrednote in katerih urejanje vodi ministrstvo.

Kot so poudarili na inšpektoratu, gre za sistemsko problematiko na več lokacijah. Ko bodo obravnavali posamezno lokacijo, ugotovili dejansko stanje in skupaj s pravno službo glede na obstoječo zakonodajo našli pravno podlago za ukrepanje, bodo o tem obvestili javni zavod TNP.

Nad delovanjem Turističnega društva Gorje za Vintgar in nad delovanjem javnega zavoda za turizem Dolina Soče za Tolminska korita je bil namreč uveden inšpekcijski nadzor. Kot so pojasnili na inšpektoratu RS za naravne vire in prostor, sta glede na obstoječo zakonodajo oba postopka zahtevna in še nista končana. Uvedeni pa bodo postopki tudi glede obiska drugih znamenitosti.

"Na Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor si želimo s svojim delovanjem in ukrepanjem prispevati k zakonitemu stanju na terenu. Vendar glede na to, da je ta problematika sistemski problem, ki obstaja že več let, in glede na trenutno število inšpektorjev, so pričakovanja TNP, da bodo neurejeno stanje, ki traja že več let, lahko rešili inšpektorji z izdajanjem inšpekcijskih odločb nerealna," so zapisali.

Bi lahko k rešitvi prispevala prememba zakona o ohranjanju narave?

V TNP se nadejajo, da bi lahko k rešitvi problematike prispevala tudi sprememba zakona o ohranjanju narave, ki je v pripravi. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pojasnili, da gredo spremembe in dopolnitve zakona v smeri bolj preglednega in učinkovitega upravljanja vseh naravnih znamenitosti. Zakon pa že sedaj opredeljuje sistem varstva naravnih vrednot, ki določa izvajanje njihovega varstva ter upravljanja.

Sprememba zakona predvidena spremembo pravil, vezanih na vstopnine. Kot so pojasnili na ministrstvu, je namen dopolnitve zakona še naprej omogočati čim večjo brezplačno dostopnost do naravnih vrednot, zato se višina deleža, ki se obiskovalcem lahko zaračuna poleg deleža za nadomestilo stroškov, omejuje in nadzoruje. V primeru, ko se obiskovalcem izjemoma zaračunava plačila za obisk, pa se jim tudi najmanj v enem dnevu na leto omogoči brezplačen obisk.