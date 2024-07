Konec stavke: upravne enote bodo podpisale sporazum z vlado

Podpisnice naj bi bile vse stavkajoče upravne enote z izjemo dveh, in sicer neuradno UE Gornja Radgona in EU Murska Sobota.

Že minuli teden smo sicer poročali, da so se pogajanja med vlado in sindikatom končno začela premikati z mrtve točke. V torek pa je predsednik Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana Dragan Stanković sporočil, da so vladi poslali svoje pripombe, ministrstvo za javno upravo pa da jih je neuradno že sprejelo.

Zaposleni so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah. Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli neprekinjeno stavko, s katero so zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Po zadnjih podatkih ministrstva za javno upravo vsakodnevno stavkajo zaposleni na 23 upravnih enotah, ob sredah pa še na 14 enotah.