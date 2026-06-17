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Slovenija

'Upravne enote morajo biti najboljši servis za prebivalce in podjetja'

Ljubljana, 17. 06. 2026 19.09 pred 8 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. "Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja," je na spoznavnem srečanju dejal minister Matoz.

Če so upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, to krepi zaupanje prebivalcev v delo javne uprave, so besede Francija Matoza povzeli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Na spoznavnem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi državni sekretar Božo Predalič in vodja službe za upravne enote Mirko Stopar, so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev.

Minister je načelnicam in načelnikom predstavil usmeritve za prihodnje obdobje, ki vključujejo nadaljnje odpravljanje zaostankov, vlaganje v digitalizacijo postopkov pa tudi uvajanje umetne inteligence.

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo upravne enote. Med njimi so obvladovanje pripada zadev, zagotavljanje kadrov in ustrezne opreme.

Primopredaja poslov Matoz in Props
Primopredaja poslov Matoz in Props
FOTO: Luka Kotnik

Posebna pozornost je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka nudile pomoč in svetovale pri razlagi posameznih postopkov, denimo gradbenih, pri odpravljanju posledic.

Vremenska ujma z močnim vetrom, nalivi in točo je prejšnji teden povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. O največji škodi so v noči z 9. na 10. junij poročali najprej iz občine Žetale, v noči z 10. na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter iz Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu.

Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.

Franci Matoz upravne enote javna uprava digitalizacija
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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksanderS
18. 06. 2026 14.10
Joj kaj pa jankovic pravi na te matozove ideje ???
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
18. 06. 2026 11.14
A bom zdaj gradbeno dovoljenje dobil hitro?
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
17. 06. 2026 20.59
upravne enote je treba zdesetkat, itak sluzijo pa bolj ko ne migrantom
Odgovori
-1
1 2
rogla
17. 06. 2026 20.07
Kak lepotec!
Odgovori
+2
4 2
bojer
17. 06. 2026 19.34
Navdušujoče! To verjetno pomeni, da bodo storitve kot na dlani, ne bo več pošiljanja od vrat do vrat, ne bo več čakanja za soglasje več mesecev, .... in morda bodo uslužbenci celo prijazni.
Odgovori
+0
6 6
jedupančpil
17. 06. 2026 21.00
blazno... zmetat zlahto pa lenuhe ven, pa rutinske zadeve dat robotu
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+1
3 2
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