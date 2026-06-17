'Upravne enote morajo biti najboljši servis za prebivalce in podjetja'

Če so upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, to krepi zaupanje prebivalcev v delo javne uprave, so besede Francija Matoza povzeli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Na spoznavnem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi državni sekretar Božo Predalič in vodja službe za upravne enote Mirko Stopar, so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev.

Minister je načelnicam in načelnikom predstavil usmeritve za prihodnje obdobje, ki vključujejo nadaljnje odpravljanje zaostankov, vlaganje v digitalizacijo postopkov pa tudi uvajanje umetne inteligence.

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo upravne enote. Med njimi so obvladovanje pripada zadev, zagotavljanje kadrov in ustrezne opreme.