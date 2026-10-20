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Upravne enote odprte dlje

Ljubljana, 20. 10. 2026 20.12 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Žiga Podkrižnik
Konec stavke na upravnih enotah

Upravne enote so od danes odprte dlje, ob torkih in sredah do 18.30. S spremembo želi pristojno ministrstvo izboljšati dostopnost upravnih storitev. V sindikatu državnih organov pa že od napovedi spremembe opozarjajo, da bo to prineslo dodatne obremenitve že tako izčrpanih zaposlenih. Kaj pa pravijo uporabniki?

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upravne enote delovni čas

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KOMENTARJI2

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galeon
20. 10. 2026 21.26
V dobi tako opevane digitalizacije, se podaljšuje delovni čas. V času, ko lahko vse dokumente naročiš preko spleta? Pa ne mi pametovat, da se vsi ne spoznajo na splet. Ja tisti, ki se res ne, pa lahko pridejo v običajnem delovnem času na UE, saj so v večini upokojenci z dost časa.
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+1
1 0
Darko32
20. 10. 2026 21.54
galeon Da lahko delaš preko spleta moraš osebno na Upravno enoto. Torej kaj pa sedaj.
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