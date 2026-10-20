Upravne enote odprte dlje

Upravne enote so od danes odprte dlje, ob torkih in sredah do 18.30. S spremembo želi pristojno ministrstvo izboljšati dostopnost upravnih storitev. V sindikatu državnih organov pa že od napovedi spremembe opozarjajo, da bo to prineslo dodatne obremenitve že tako izčrpanih zaposlenih. Kaj pa pravijo uporabniki?