Slovenija
Upravne enote odprte dlje
Upravne enote so od danes odprte dlje, ob torkih in sredah do 18.30. S spremembo želi pristojno ministrstvo izboljšati dostopnost upravnih storitev. V sindikatu državnih organov pa že od napovedi spremembe opozarjajo, da bo to prineslo dodatne obremenitve že tako izčrpanih zaposlenih. Kaj pa pravijo uporabniki?
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