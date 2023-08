Upravne enote s težavami v informacijskem sistemu: nedelovanje registrov

Kot so nam potrdili na izolski, koprski in ljubljanski upravni enoti, so kmalu po 8. uri zjutraj zaznali težavo v delovanju njihovega informacijskega sistema. Kot so nam pojasnili, je šlo za generalno napako, zaradi katere niso delovali nekateri registri, ki so povezani z notranjim ministrstvom.

Sistem naj bi sicer, kot so nam povedali na upravnih enotah po okoli dveh urah težav znova vzpostavili. "Tako kot je nenadoma nehalo delovati, je se je sistem nekaj minut po 10. uri znova vzpostavil," so nam potrdili na izolski upravni enoti, kjer so potrdili, da registri zdaj znova delujejo brez težav. Strankam se sicer opravičujejo zaradi motnje, ne vedo pa še, kaj je razlog za nedelovanje sistema.

Na ministrstvu za javno upravo so nam potrdili, da so ob zaznavi težave nemudoma začeli reševati, da pa so se pojavile na aplikacijah, ki so povezane z ministrstvom za notranje zadeve. Gre predvsem za sisteme, ki so povezani z osebnimi dokumenti, so nam pojasnili.

Zagotovili so nam, da nam bodo več informacij posredovali, ko bodo zadeve preverili in tudi sami prejeli odgovore na vprašanja.