Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

S ponarejeno pogodbo so se k njim prijavili štirje tujci

Ljubljana , 26. 05. 2026 10.20 pred 1 uro 8 min branja 50

Avtor:
Anja Kralj
Konec stavke na upravnih enotah

Na naslov naše bralke sta se prijavili dve neznani osebi. Medtem ko postopek odjave traja že od lani, so znova dobili obvestilo, da sta se na isti naslov prijavili še dve tuji osebi. Fiktivne prijave prebivališča, kjer se posamezniki s ponarejenimi pogodbami prijavljajo na tuje naslove brez vednosti lastnikov, so tako še vedno težava. Upravni postopki odjave so dolgotrajni in pogosto zahtevni za lastnike. Zakaj se nič ne spremeni, čeprav o tem večkrat poročamo?

Bralka je z nami delila svojo neprijetno izkušnjo s fiktivno prijavo prebivališča. Kot opisuje, sta se lani na njihov naslov prijavila dva neznana moška, gre za tujca. O tem so bili obveščeni po pošti. Ko je lastnik stanovanja odšel na upravno enoto, je lahko prišel do podatkov, imena in priimka oseb, ki so se prijavile. Izpolniti je moral tudi obrazec za odjavo oseb z naslova in oddati prijavo na Policiji.

A postopek še kar traja in osebi sta še vedno prijavljeni na njunem naslovu. Pred kratkim pa so znova prejeli isto pošto, da naj bi se nekdo znova prijavil na njihov naslov. Po enakem postopku. Za prijavo so uporabili ponarejeno podjemno pogodbo, opisuje bralka.

Odjava z naslova je dolgotrajen proces, postopek se vleče že leto dni, opozarja: "Trenutno imamo torej na našem naslovu prijavljene štiri moške poleg naše družine. Poudarjam, da jih ne poznamo in da stanovanja nikoli nismo oddajali."

Stanovanje
Stanovanje
FOTO: Shutterstock

Ker smo o fiktivnih prijavah že večkrat poročali, nas je zanimalo, koliko takšnih primerov zabeleži Policija. Kot odgovarjajo, Policija v evidenci kaznivih dejanj ne vodi ločenih podatkov glede navedenega izpostavljenega načina storitve, zato takšnih podatkov ne morejo posredovati.

Kakšna je kazen za takšno kaznivo dejanje?

Kot pojasnjujejo, bi v izpostavljenem primeru prijavljanja tujcev na naslovu s ponarejeno pogodbo lahko bili podani razlogi za sum storitve kaznivih dejanj, za katere se storilec preganja po uradni dolžnosti, in sicer kaznivo dejanje ponarejanja listin, za katero je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, oziroma za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine, za katero je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let. Ob tem poudarjajo, da je pravna opredelitev kaznivega dejanja vedno odvisna od vseh konkretnih ugotovljenih okoliščin posameznega primera. Policija zbira obvestila in dokaze v skladu s pooblastili iz Zakona o kazenskem postopku, o vseh ugotovitvah pa obvešča pristojno državno tožilstvo.

Zakaj se podobni primeri goljufij še vedno ponavljajo?

Zakaj se lahko takšne goljufije dogajajo? Kot odgovarjajo na Upravni enoti Ljubljana, kjer se je zgodil opisani primer, je ob prijavi prebivališča treba predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Upravna enota v uradnih evidencah preveri podatke o lastništvu oziroma solastništvu nepremičnine ter po izvedeni prijavi prebivališča o tem pisno obvesti lastnika oziroma solastnika nepremičnine, kadar prijavo prebivališča opravi druga oseba. Uradnik preveri resničnost soglasja lastnika tako, da v uradnih evidencah (npr. zemljiški knjigi) preveri podatek o lastništvu oziroma solastništvu nepremičnine na naslovu, kjer posameznik želi prijaviti prebivališče. Ugotovljeno lastništvo primerja s podatki, navedenimi v najemni ali podnajemni pogodbi oziroma v soglasju lastnika.

Fotografija je simbolična
Fotografija je simbolična
FOTO: Luka Kotnik

O podobnih primerih smo že pogosto poročali. Zakaj se torej nič ne spremeni? Za odgovore na to vprašanje smo se obrnili na ministrstvo za notranje zadeve. Tam zagotavljajo, da ministrstvo že dlje časa izvaja številne ukrepe proti fiktivnim prijavam. Izpostavljajo predvsem tri ključne ukrepe spremembe Zakona o prijavi prebivališča, ki se je začela uporabljati 27. 6. 2021:

- Preprečuje se možnost prijave na naslove, kjer ni stanovanjske rabe (v preteklosti je bilo namreč zaznati trend prijav v poslovnih prostorih in v gospodarskih objektih, kar ni več mogoče).

- Preprečuje se prijavo večjega števila posameznikov na manjšem prostoru (v preteklosti je bilo zaznati trend večjega števila prijav na naslovih, kar ni več mogoče). Površinski standardi so določeni glede na velikost uporabne površine dela stavbe, namenjene bivanju ali nastanitvi, in število oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na naslovu (Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča).

- Zagotavlja se hitrejše vodenje upravnih postopkov (možnost zavrnitve prijave v postopku prijave prebivališča, kadar pogoji za prijavo niso izpolnjeni).

Kot pojasnjujejo, zakon upravnim enotam v izogib morebitnim fiktivnim prijavam nalaga dolžnost uvedbe postopka preverjanja resničnosti prijave in postopkov ugotavljanja prebivališča. Če upravna enota dvomi, da posameznik prebiva na naslovu, kjer je prijavil prebivališče, ali je obveščena, da posameznik ni izpolnil prijavne obveznosti, pa dvomi v njegovo izjavo, da na prijavljenem naslovu prebiva, po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja prebivališča. Ta postopek uvede tudi, če ga predlaga občina, na naslovu katere ima posameznik prijavljeno stalno prebivališče, ali občina, na območju katere posameznik prebiva. Postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča pa upravna enota uvede neposredno ob prijavi prebivališča, če iz podatkov ali dokazil, predloženih ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi razpolaga upravna enota, izhaja dvom o njihovi resničnosti. Po uradni dolžnosti uvede postopek preverjanja resničnosti prijave tudi v primeru, če stanodajalec, lastnik oziroma solastnik ne dovoli prijave stalnega/začasnega prebivališča.

Zakaj je torej postopek reševanja pri zlorabah tako dolgotrajen?

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, ker se navedeni postopki vodijo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, jih določajo zakonski roki, pravila vročanja in izvajanje dokaznega postopka, ki je odvisno tudi od odzivnosti strank in prič v postopku. Zato se lahko posamični postopki vodijo tudi dlje časa. Uradna oseba mora namreč v skladu z načelom materialne resnice ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Odjava oziroma prenehanje prijave prebivališča je mogoča šele na podlagi dokončne odločbe, izdane v postopku ugotavljanja prebivališča. Enako velja tudi v postopku preverjanja resničnosti prijave, kjer uradna oseba prijavo z odločbo zavrne, če ugotovi, da posameznik dejansko ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja.

Iz razloga preprečevanja fiktivnih prijav, ki so posledica ponarejanja soglasij lastnikov nepremičnin k prijavi prebivališča, smo v novem Zakonu o potnih listinah, ki se uporablja od 2. 10. 2025, in v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki se uporablja od 2. 4. 2025, zagotovili pravno podlago, ki uradni osebi omogoča primerjavo podpisa na vlogi za izdajo potnega lista oziroma vlogi za izdajo osebne izkaznice in podpisa na predloženem dokazilu o pravici do prebivanja na naslovu (soglasje lastnika, najemna pogodba). Četudi uradne osebe v postopku prijave prebivališča nimajo ustreznih forenzičnih znanj, na podlagi katerih bi presojale pristnost podpisa na vlogi za izdajo potnega lista oziroma osebne izkaznice in na dokazilu o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja, pa bi v posameznih primerih s primerjavo obeh podpisov morebiti lahko zaznale, da je podpis ponarejen, z navedenim ukrepom pa bi se lahko preprečevale fiktivne prijave, ki so posledica ponarejanja soglasij lastnikov nepremičnin k prijavi prebivališča. Če namreč iz podatkov ali dokazil, predloženih ob prijavi stalnega prebivališča, ali iz podatkov, ki jih ima upravna enota, izhaja dvom o njihovi resničnosti, upravna enota, kot že pojasnjeno, po uradni dolžnosti uvede postopek preverjanja resničnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča. Če upravna enota ugotovi, da posameznik stalno/začasno ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja, z odločbo zavrne prijavo stalnega/začasnega prebivališča, z navedenim pa se preprečujejo tudi fiktivne prijave prebivališč, dodajajo.

V prizadevanju iskanja rešitev, ki bi dodatno zajezile fiktivne prijave na naslove brez vednosti lastnikov, jih učinkoviteje odkrivale in hitreje reševale, so vsem upravnim enotam tudi predlagali obveščanje lastnikov oziroma solastnikov o izvedeni prijavi na naslovu njihove nepremičnine, če prijavitelj prijavo izvede brez lastnikove oz. solastnikove navzočnosti, prijava pa se ne nanaša na družinskega člana lastnika oziroma solastnika. V tej kategoriji prijav so namreč zaznali, da lahko prihaja do zlorab v obliki posameznih ponaredb soglasij. Na podlagi prejetih obvestil so tako lastniki oziroma solastniki o izvedeni prijavi obveščeni in lahko v morebitnih primerih ponarejenih dokazil hitreje ukrepajo, prav tako pa je hitrejši odziv pristojnih organov pri preprečevanju fiktivnih prijav, poudarjajo.

Kako naj ravna lastnik, ki ugotovi nepravilnosti?

Lastnik stanovanja, ki ugotovi, da so se na njegov naslov prijavile osebe, ki tam ne živijo, naj o tem obvesti upravno enoto, ta pa bo po uradni dolžnosti uvedla postopek ugotavljanja prebivališča prijavljenih oseb, svetujejo.

Upravne enote v ugotovitvenih postopkih sodelujejo s Policijo, kot tudi z drugimi državnimi organi (centri za socialno delo, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Geodetsko upravo Republike Slovenije in drugimi). Prav tako se organi medsebojno obveščajo o sumih fiktivne prijave ter pristojnim upravnim enotam tudi podajajo predloge za uvedbo postopkov ugotavljanja stalnega oziroma začasnega prebivališča.

Preberi še 'Ponarejeno pogodbo sprejeli v nekaj minutah, za izbris potrebujejo več mesecev'

V zvezi s fiktivnimi prijavami dodajajo, da lastniki lahko tudi sami preverijo, kdo je dejansko prijavljen na njihovem naslovu. Upravna enota lastniku ali solastniku nepremičnine na določenem naslovu na njegovo vlogo posreduje podatke o imenu in priimku, letu rojstva in vrsti prebivališča vseh posameznikov, ki imajo oziroma so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu, za obdobje, za katerega podatke zahteva, vendar največ za obdobje njegovega lastništva ali solastništva te nepremičnine. Upravna enota podatke posreduje tudi stanodajalcu in upravniku, če podatke potrebuje za izpolnjevanje obveznosti skladno z zakonom. Vloga je dostopna tudi na spletu – na portalu eUprava.

Lastnik ali solastnik nepremičnine lahko tudi vnaprej obvesti upravno enoto, da ne soglaša s prijavo prebivališča na naslovu nepremičnine, katere lastnik oz. solastnik je. Tudi za tovrstno obveščanje obstaja spletna vloga.

V primeru, da lastnik nepremičnine ugotovi, da ima na podlagi ponarejenih listin na naslovu nepremičnine neznana oseba prijavljeno prebivališče, svetujejo, da to čimprej prijavi na najbližji policijski postaji, kjer predloži tudi vse razpoložljive podatke glede ureditve dejanskega stanja, glede takšne prijave pa lahko prijavitelj seznani tudi pristojno upravno enoto, pravijo na Policiji.

Poglavja:
Na vrh Zakaj se podobni primeri golju Zakaj je torej postopek reševa Kako naj ravna lastnik, ki ugo
prebivališče prijava upravna enota prevara fiktivna prijava prebivališča ponarejena pogodba tujci prijava prebivališča

23-letnika, obtoženega posilstva, groženj in izsiljevanja, čaka 15 let zapora

Vrnitev Širclja, Cigler Kralja, minister tudi Hajdinjak, SLS pa brez stolčka?

Cekin.si Sklepanje pogodb na daljavo: v tolikem času jo lahko prekinete
24ur.com Negovalka se je izživljala nad več oskrbovanci
24ur.com Stanovalcem bloka v Črnučah prekipelo: s tožbo nad upravnika
24ur.com Neprijetna izkušnja uporabnika z Darsom: dve e-vinjeti za en avto
24ur.com Direktorica Cankarjevega doma obtožbe zavrača, kaj pa razkrivajo dokumenti in pogodbe?
24ur.com Zapleti pri novih potnih listih
24ur.com Furs opozarja: en klik premalo lahko prinese nepredvidene stroške
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
26. 05. 2026 11.33
Ubiješ človeka in dobiš 6 let zapora, pa ni ziher, da bo še prej zunaj. To je slovensko sodstvo in tožilstvo.
Odgovori
0 0
aleksandar1964
26. 05. 2026 11.32
A je tako težko dodati v zakon , da lastnik nepremičnine mora biti poleg ko se prijava izvaja. Brez lastnika nepremičnine ni prijave, ali pa ko se pojavi takšen primer se lastnik obvesti preden se prijava opravi, tako in tako imate vse naše podatke, če nas najdejo reklame ni hudič da nas JU ne more. Kako se opravičujejo niti pes z maslom ne bi pojel.
Odgovori
0 0
BroNo1
26. 05. 2026 11.28
Ker smo taki kekci, da nas vsi vozijo mi pa špilamo neko naivno gostoljubje za vse kar leze in gre.
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
26. 05. 2026 11.22
Prijavil se bom na naslov Roberta Goloba... Pa naj traja leta in leta da me odjavijo, naj se Robi s tem ukvarja...
Odgovori
+4
4 0
peglezn
26. 05. 2026 11.20
btw, potem mora lastnica več plačevati tudi za vodo, odvoz smeti,... oz. vse, kar gre na glavarino. Koga lahko zaradi nesposobnosti toži? Državo, UE,...?
Odgovori
+2
2 0
Vzorčen primer
26. 05. 2026 11.19
Nekdo na upravni enoti je moral to vnest v sistem. Zakaj pa ne bo odgovarjal? Če to tak deluje bomo počasi ostali brez nepremičnin ker nam bo nkedo v zemljiški knjigi prepisal lastništva. Upma da bo hitro konec tega cirkusa in skrivanja za organizacijami. Naj odgovarja vsak posameznik.
Odgovori
+9
9 0
JApajaDAja
26. 05. 2026 11.19
za prijavo -obvezna prisotnost lastnika nepremičnine ....!
Odgovori
+7
7 0
peglezn
26. 05. 2026 11.19
za pet ekranov nekih zakonov, aktov, določil,... pa vse je jasno. Ni čudno, da imamo v Sloveniji toliko administracije in birokracije. Najprej so določeni v JU pisali 1001 zakon, potem rabimo xy ljudi v JU, da to izvaja in preverja in nato še kup organov, da vso to meglo razjasnijo. Nekaj sem pa skoraj prepričan; da vsi volijo Svobodo in da so vsi za svoje "delo" prejeli božičnico.
Odgovori
+3
4 1
DEBELA OLIVA
26. 05. 2026 11.17
Noro... uradnik bi moral preden dovoli vpis pisno obvestiti lastnika ... uradnika ki je že 4 x to dovolil je potreba zbrcat iz službe
Odgovori
+8
8 0
Kostorog
26. 05. 2026 11.17
Bo jajotova vlada vse uredila, cedila se bosta med in mleko, vsi bomo živeli v blaginji, tudi za tujce bo poskrbljeno še bolj kot do sedaj, sdss ovce se bodo veselo pasle po travnikih in vzhičeno blejale in meketale ob prihodu velikega mesije na oblast, tudi farški bodo zamižali na eno oko ob vsakem grehu bodoče vlade saj bo tudi za njih dobro poskrbljeno.
Odgovori
+0
3 3
Ice_Cat
26. 05. 2026 11.16
6 let je dobu ci_gu migu.....k je priznal ....cestitke za sodišče 👏👏
Odgovori
+6
6 0
peglezn
26. 05. 2026 11.23
... toliko je vredno eno življenje. Če bo priden, bo zunaj v 4 letih. Bruka za sodišče.
Odgovori
0 0
BroNo1
26. 05. 2026 11.30
Jaz mislim, da so se zmenil, ker sploh niso nič dognal. Dogodki za rajo. Bogsigavedi, kaj so mu še obljubil?! Res grozno……
Odgovori
0 0
smajser1
26. 05. 2026 11.13
Puklasti bo birokracijo zrihtal.... Buahaha... V četrto gre rado
Odgovori
-1
4 5
Roadkill
26. 05. 2026 11.22
haha to je res že 3x je obljubljal rezultat pa je bil še več birokracije. Poenostavljanje ni njegova vrlina
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
26. 05. 2026 11.11
Pol se oa sprašujejo, zakaj ne oddajajo stanovanj..Če se kahko prijavi nekdo ki ga lastnik ne pozna kako je šele s tistimi, ki jim lastnik odda stanovanje.Ne plačujejo, uničujejo, ne plačujejo stroškov in ba koncu dobi lastnik izvršbo.Ce pa imajo otroke,jih pa tako ne smeš ven vržit.Miras jim poiskati primerno stanovanje, seveda se Mirana pa strinjati s tem stanovanjem.Obup od zakonov RAJE bi imela prazno stanovanje kot pa da se ukvarjam s podnajemniki.
Odgovori
+7
7 0
Prelepa Soča
26. 05. 2026 11.09
Njega dni je moral lastnik priti s človekom na upravno enoto, da je podpisal dovoljenje o prijavi na lastnikov naslov.
Odgovori
+10
10 0
Tako pac je
26. 05. 2026 11.08
Meni se je isto zgodilo in sem tudi prijavil na skofjeloski policiji,tam pa so rekli,da ne vidijo smisla preganjati,da to ni primer.
Odgovori
+4
4 0
čevapgpt
26. 05. 2026 11.08
veseli so lahko, da jim komunala ne pošilja večje položnice za smeti.
Odgovori
+0
1 1
popovec
26. 05. 2026 11.02
Saj ni res pa je.
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
26. 05. 2026 11.00
Azijci pred nastopom Golobove vlade jih je bilo v SLO 2145 sedaj po 4 letih Golobovanja jih je 13 256.
Odgovori
+8
9 1
zelen
26. 05. 2026 11.05
in to sami študenti ki delajo preko študentskih servisov, da se šefi izognejo plačilu prispevkov. res katastrofa se je zgodila v tej lepi državici-krivci pa so politiki levi in desni ki so jih masovno uvažali pa ne samo azijce.
Odgovori
+8
8 0
MESE?AR
26. 05. 2026 10.57
Pa kaj je z vami ? Pišete, da bo Šiljić kaznovan za smrt Šiljića !?
Odgovori
+1
1 0
blef
26. 05. 2026 10.55
To je kaznivo dejanje. Ujet strpat v zapor in izgnat.
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725