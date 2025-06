Upravniki večstanovanjskih stavb: kaos na trgu in številne pritožbe

V Sloveniji imamo od 20 do 25 tisoč večstanovanjskih stavb z več kot osem enotami in več kot dvema lastnikoma, kjer je upravljanje obvezno. Izkušnje z upravniki med ljudmi so zato različne. "Lepo poslujemo z njimi, se da dogovoriti." "Slabo smo zadovoljni, veliko jih plačamo, pa ne naredijo toliko, kolikor bi morali. Okoli blokov bi moralo biti malo bolj čisto in malo bolj bi se morali zanimati." "Zelo dobro, zamenjali smo od lanskega leta in smo zelo zadovoljni, super je res." "Ne zgleda čisto nič tako, kot je treba. To je katastrofa. Ko poveš nekaj upravniku, pravi, da ne morejo nič," povejo naše sogovornice.

Da številne težave izhajajo iz nereguliranega področja dela upravnikov, so prepričani na gospodarski zbornici. "Ker lahko dejavnost opravlja praktično vsakdo, ki se registrira na to. Na to opozarjamo pristojno ministrstvo že vsaj 10 let, kar jaz pomnim, pa verjetno so opozarjali še pred mano," pojasni direktor Zbornice za upravljanje z nepremičninami Boštjan Udovič.

Upravljanje večstanovanjskih stavb pri nas sicer urejata stanovanjski zakonik in pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Slednji upravnikom natančneje določa dolžnosti in pooblastila. Upravnik mora med drugim skrbeti za redno vzdrževanje skupnih prostorov, upravljati z rezervnim skladom, nadzirati izvajalce del ter sklicevati zbore etažnih lastnikov. Pa denimo pisati poročila in zapisnike, med glavnimi nalogami je tudi izvrševanje odločitev etažnih lastnikov.