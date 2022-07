Upravno sodišče do končne odločitve prepovedalo začetek gradnje HE Mokrice

Sodišče je tako po navedbah društva ustavilo namero investitorjev v HE Mokrice, ki so kljub tožbi skušali od ministrstva za okolje in prostor pridobiti t. i. delno gradbeno dovoljenje in začeti z deli.

Investitorji - družbe HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Infra in Eles - imajo sicer možnost pritožbe na odločitev sodišča, vendar pa upravno sodišče po navedbah društva opozarja, da je "težko popravljivo škodo" naravi, ki sledi taki gradnji, mogoče preprečiti le tako, da ministrstvo do končne razsodbe sodišča ne sme izdati gradbenega dovoljenja, medtem ko lahko nadaljuje z upravnim postopkom njegove izdaje.