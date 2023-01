Upravno sodišče glede kanala C0 prikimalo okoljevarstvenikom

Agencija RS za okolje v tej zadevi društvu Alpe Adria Green (AAG) ni priznala statusa stranskega udeleženca. Zato se je AAG pritožil na ministrstvo za okolje in prostor, ki je kot drugostopenjski organ njegovo pritožbo zavrgel, češ da ni dovoljena. AAG je sprožil upravni spor, v katerem je upravno sodišče v začetku januarja njegovi tožbi ugodilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, so danes sporočili iz mednarodnega društva za varstvo okolja in narave AAG.

"V AAG menimo, da predhodni postopek za gradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete (gre za oklep okoli cevi tega kanala) med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2129 metrov (v delu med Črnučami in Brodom) nosilca projekta Mestne občine Ljubljana še ni končan in da za ta del kanala C0 občina še nima okoljevarstvenega dovoljenja," so zapisali v sporočilu za javnost.