Upravno sodišče: prepoved Thompsonovega koncerta v Mariboru nezakonita

Kot je še zapisal, je sodišče ugotovilo, da je organizator naredil vse, kar zahteva zakon o javnem zbiranju ter da ni bilo nobenega utemeljenega razloga, da bi vnaprej sklepali, da bo pevec ali skupina obiskovalcev zagrešila kaznivo dejanje.

Policija je takrat svoj predlog utemeljevala z informacijami, ki so jih pridobili, da so se koncerta nameravali udeležiti posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti istega glasbenika prepovedani oziroma da se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške.

Politične razprave o prepovedi

Sicer pa je razprodan koncert Thompsona v Mariboru sprožil tudi politično razpravo, med drugim je takratni predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims sklical nujno sejo, na kateri so razpravljali o razlogih za prepoved koncerta. Že ob napovedi dogodka pa so mnogi izrazili pomisleke, med drugim takratni župan Andrej Fištravec in predsednik DZ Milan Brglez.

Tudi hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je med obiskom v Gospiću potrdil, da je od hrvaške veleposlanice v Ljubljani Vesne Terzić zahteval, naj preveri, kaj se je zgodilo v Mariboru, in ugotovi razloge za prepoved Thompsonovega koncerta.

Thompsonove koncerte so v preteklosti prepovedali v mestih v Švici, Avstriji in na Nizozemskem, saj tam pevca ocenjujejo za promotorja ustaštva in neonacizma. Njegov odvetnik pa je zanikal navedbe, da so Thompsonove koncerte prepovedali tudi v Nemčiji. Besedila njegovih pesmi poveličujejo hrvaški nacionalizem in ustaštvo. Predvsem je sporna njegova pesem "Jasenovac i Gradiška Stara" ter dejstvo, da se njegov največji hit začne z ustaškim pozdravom "Za dom spremni".